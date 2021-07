'De kans is groot dat we het hoogste groeicijfer sinds eind 2009 zullen zien', zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

De financiële markten schakelen de komende weken een versnelling lager. De handelsactiviteit zal worden getroffen door de vakanties van de handelaars. Dat kan soms tot wat heftigere koersschommelingen leiden bij belangwekkend nieuws, zoals kwartaalresultaten. Deze week gaat in de Verenigde Staten het resultatenseizoen van start. Traditioneel gaat het vooral om de cijfers uit de banksector. Op dinsdag 13 juli komen al de resultaten bij onder meer Goldman Sachs en JP Morgan. Op dezelfde dag zijn er ook al kwartaalcijfers van de voeding- en drankengigant PepsiCo. De dagen nadien is het onder meer de beurt aan andere Amerikaanse financiële grootheden, zoals Bank of America, Citigroup en Wells Fargo. Voor een ware explosie aan resultaten is wachten tot volgende week.

Het tweede kwartaal van 2020 was het 'coronakwartaal' met op de meeste plaatsen in de wereld strenge lockdowns. Als u her en der leest dat de verwachtingen zijn dat de winsten met tientallen procenten zijn gestegen, dan moet u dat groeicijfer in dat kader plaatsen. De kans is groot dat we het hoogste groeicijfer sinds eind 2009 zullen zien. Toen was er ook een spectaculaire toename in vergelijking met het kwartaal van de bankencrisis.Deze week zal er niet alleen over de bedrijfsresultaten worden gepraat. Er zal ook met aandacht worden gekeken naar het Amerikaans inflatiecijfer. Een maand geleden was het serieus schrikken toen bleek dat het inflatiecijfer in de Verenigde Staten voor de maand mei met een '5' begon. Dat hebben we al jaren niet meer gezien. Wie de dalende evolutie van de Amerikaanse lange rente de jongste dagen en weken in de gaten heeft gehouden, weet dat de markt ervan uitgaat dat de inflatie stilaan over zijn hoogtepunt heen is. Het inflatiecijfer voor juni zou weer met een '4' moeten beginnen en een piek in de inflatie aankondigen. Zonder energie en voeding zou er nog wel een beperkte stijging tegenover mei kunnen inzitten, maar dat cijfer zou in de tweede jaarhelft ook moeten terugvallen.Ondanks het feit dat het om twee heel bekende sportevenementen gaat, zal de aandacht na het Europees kampioenschap voetbal en de Ronde van Frankrijk heel snel verschuiven naar het meest iconische sportevenement van allemaal, de Olympische Spelen. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad door de covid-19-pandemie, maar met een jaar vertraging zijn alle ogen dan toch gericht op Tokio, de hoofdstad van Japan, tot nader order de derde grootste economie van de wereld.Maar de Japanse economie is niet meer de meest sprankelende. Veel economen spreken zelfs over een comateuze economie. Ten eerste omdat de economie al enige tijd heel veel moeite heeft om nog groei op te tekenen en regelmatig milde recessies kent. Daarnaast omdat het land last heeft van chronische deflatie (een daling van het gemiddelde prijzenpeil) en er dus continu weinig inflatie is, wat nefast is voor de binnenlandse consumptie. Nieuwe aankopen worden uitgesteld omdat de verwachting is dat de prijs van het product in de toekomst eerder zal dalen dan stijgen.De grote boosdoener is de verregaande vergrijzing van de Japanse bevolking. Al 28 procent van de bevolking is ouder dan 65. De Japanse vrouw wordt gemiddeld 87 jaar. Het land kent al 70.000 eeuwelingen, een wereldrecord. Nefast voor de economie is dat er nog maar twee werkenden zijn voor elke gepensioneerde. Het land kampt met een laag geboortecijfer met circa 1,5 kinderen per vrouw terwijl er 2,1 nodig zijn om de bevolking op peil te houden. Bovendien is 14 procent van de Japanse vrouwen op vijftig jaar niet getrouwd en de notie van 'bewust ongehuwde moeder' is niet zo ingebakken in het Japanse systeem. De bevolking bereikte zijn piek al in 2010 met 128,5 miljoen inwoners. Tien jaar later zijn ze al met 2 miljoen minder (126,5 miljoen) en tegen 2050 zou de Japanse bevolking gekrompen zijn tot nog 109 miljoen inwoners. De kosten voor gezondheids- en bejaardenzorg zijn tussen 1990 en 2020 verdubbeld van 11 tot 22 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Vooral de buitenlandse investeerders hebben hun vertrouwen in de Japanse beurs opgezegd. Ze verkochten vorig jaar voor 43 miljard dollar aan Japanse aandelen. Echt zwaar hebben de indexen er niet onder geleden, want sinds meerdere jaren koopt de Bank of Japan niet alleen obligaties, maar ook aandelen op zodat de centrale bank al onrechtstreeks van heel wat bedrijven de belangrijkste aandeelhouder is.Vorig jaar liet ook superbelegger Warren Buffett zijn oog vallen op een aantal Japanse waarden. Hij werd gelokt door de lage waarderingen van Japanse aandelen tegenover Amerikaanse waarden. Zo ligt de gemiddelde koers-boekwaardeverhouding op minder dan 2, versus ruim 4 voor de Amerikaanse sterindex S&P500. Wegens die lage waardering en het feit dat de Bank of Japan de facto een bodem onder de koersen legt door haar systematische aankopen, mag als diversificatie een kleine positie in Japanse aandelen worden genomen.