Family office is een vaag begrip. In de Europese Unie is het geen erkende activiteit, maar toch bieden veel spelers het aan.

Het concept van het family office dook voor het eerst op in de 19de of aan het begin van de 20ste eeuw, afhankelijk van de bron. Volgens de EY Family Office Guide zou het zelfs teruggaan tot de zesde eeuw. Toen ging het over een steward die werd belast met het beheer van een koninklijk fortuin. Het eerste family office, zoals we dat nu kennen, dateert wel degelijk uit de 19de eeuw. Het is niet in 1882 door de Rockefellers ontwikkeld, zoals vaak wordt gezegd, maar al in 1838 met de oprichting van The House of Morgan voor het beheer van de eigendommen en de collecties van de familie van wie de naam nog altijd is verbonden met een van de belangrijkste financiële instellingen ter wereld: J.P.Morgan.

