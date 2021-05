Woensdag wordt het inflatiecijfer voor april vrijgegeven. Verder is het uitkijken naar de kwartaalcijfers van KBC, Ahold Delhaize en Ageas.

Vrijdag werd een anticlimax voor wie gelooft in een ijzersterk herstel van de Amerikaanse economie. We hadden vorige week aangegeven dat in april mogelijk zo'n 900.000 nieuwe banen waren gecreëerd in de Verenigde Staten, maar in de praktijk bleek het slechts om 266.000 nieuwe jobs te gaan. Bovendien werd het cijfer voor maart bijgesteld van bijna 900.000 naar 770.000.

...

Vrijdag werd een anticlimax voor wie gelooft in een ijzersterk herstel van de Amerikaanse economie. We hadden vorige week aangegeven dat in april mogelijk zo'n 900.000 nieuwe banen waren gecreëerd in de Verenigde Staten, maar in de praktijk bleek het slechts om 266.000 nieuwe jobs te gaan. Bovendien werd het cijfer voor maart bijgesteld van bijna 900.000 naar 770.000. Hoewel de vaccinatiecampagne op volle toeren draait in de VS, krijgen bedrijven het almaar moeilijker om nog geschikte mensen te vinden. Hogere werkloosheidsuitkeringen door de pandemie en de vele ouders die thuis willen blijven werken bij hun kinderen vergroten de krapte aan werkkrachten. Daardoor temperde de inflatievrees, zakten de Amerikaanse lange rente en de dollar, en veerden Wall Street en de goudprijs op.De vraag is nu of die getemperde inflatiekoorts bevestigd wordt. Dat moet woensdag blijken. Dan wordt het inflatiecijfer voor april vrijgegeven. Economen vrezen dat de stijging van het gemiddelde prijzenpeil opnieuw fors toegenomen is, van 2,6 procent in maart naar 3,6 procent voor april. De kerninflatie (zonder voeding en energie) zou volgens de gemiddelde schatting onder economen oplopen van 1,6 naar 2,3 procent. Dat is nog geen ramp. Veel economen, daarin gevolg door de Federal Reserve, gaan ervan uit dat de inflatie-opstoot fors maar tijdelijk is. Het banenrapport voor april moet in die richting wijzen. In ons land vallen deze week opnieuw flink wat kwartaalcijfers te rapen. Nadat vorige week bpost, AB InBev en Solvay in positieve zin wisten te verrassen, is het deze week op de eerste plaats uitkijken naar dinsdag, met de kwartaalresultaten van KBC, een van de zwaargewichten in de Bel-20-index. De cijfers over het vorige kwartaal kregen geen goed onthaal, waardoor de koers een hele tijd achterbleef op de prestatie van andere bankaandelen, zoals ING. Sinds kort gaat het weer beter met de koers van KBC. De analistenconsensus ligt net onder 1 euro winst per aandeel (0,98 euro). De hamvraag is hoeveel van de in 2020 aanlegde voorzieningen voor slechte kredieten door de coronacrisis KBC terugdraait.Woensdag geven onder meer ook Ahold Delhaize en Ageas inkijk in de stand van zaken tijdens de eerste drie maanden van het jaar. Voor de warenhuisketen wordt het een moeilijke vergelijking met het 'hamsterkwartaal' van vorig jaar.De analisten kwamen superlatieven tekort om de resultaten van de Amerikaanse techgiganten in het eerste kwartaal van 2021 te omschrijven. Terecht, de cijfers zijn impressionant. We mogen vooral niet vergeten dat die bedrijven niet voor niets 'techgiganten' worden genoemd. Ze zijn al zo groot en dan is het nauwelijks te bevatten dat ze toch nog zo'n stevige omzetgroei halen. De komende weken zullen we hun resultaten uitvoerig duiden, te beginnen met Apple. Uiteraard speelt de coronacrisis een rol, maar een omzetgroei van 54 procent is ronduit verbluffend. Met 89,6 miljard dollar is de gemiddelde analistenverwachting van 77,3 miljard weggeblazen. Het inkoopprogramma van eigen aandelen kan dan ook met 90 miljard stijgen.Een identiek beeld zien we bij Alphabet. De moedermaatschappij van Google haalde 34 procent meer omzet tot een record van 55,3 miljard dollar. Ze zal voor 50 miljard dollar eigen aandelen inkopen. Amazon realiseerde voor het tweede kwartaal op rij meer dan 100 miljard dollar omzet en zette vooral een stevige klim in winstgevendheid neer. Ook Facebook blonk in de eerste drie maanden van het jaar uit met een omzetsprong van 48 procent en een nog forse klim (+94%) van de winst. Tussen al die fabuleuze omzetsprongen bleef Microsoft een stukje bescheidener. De omzet ging 19 procent hoger tot 41,7 miljard dollar. Dat is wel de hoogste omzetgroei in een kwartaal sinds 2018. De enige echte ontgoocheling bij de techgiganten was ook bij het iets minder gigantische Netflix. De omzetgroei van 24 procent lag wel in lijn met de gemiddelde analistenverwachting, maar de streamingspeler wist veel minder nieuwe abonnees te werven dan verwacht. Er kwamen er 4 miljoen bij, tegenover 6 miljoen verwacht).De koersreacties waren evenwel minder fabuleus. Facebook sprong dan nog het meest uit de band met een koersstijging van 5 procent. Bij Alphabet (+2,9%) en Amazon (+2,4%) was het al een stuk gematigder. Apple (+0,2%) bleef net op winst, maar Microsoft (-2,8%) en zeker Netflix (-7,4%) gingen duidelijk in het rood. Gemiddeld gezien, is dat een eerder stabiele reactie. Na zulke sterke cijfers zijn die koersreacties ontgoochelend. Gemiddeld stegen de koersen van deze zes kanjers sinds begin dit jaar met 10,2 procent. Dat is minder dan de S&P500-index (+11,6%) en de Eurostoxx50-index (+11,9%). De matige koersreactie bij de techgiganten bevestigen de rotatie van tech naar klassiek op de beurs. Waar beleggers een decennium lang groei boven waarde verkozen (of tech boven klassiek), doen ze dat volgens ons niet langer. De dominantie van de techgiganten in koersprestatie ten opzichte van de markt is voorbij. Ze zijn niet langer de enige uitblinkers.