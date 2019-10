Van Hongkong tot Los Angeles: de wensen van de rijkste vastgoedbeleggers in kaart gebracht

Xavier Attout journalist Trends/Tendances

De markt van het luxevastgoed is in goeden doen. Het aantal superrijken blijft toenemen en hun vermogen krijgt een almaar internationaler karakter. Hongkong, New York en Los Angeles zijn de populairste bestemmingen. Brussel staat voorlopig nog niet op hun radar.

© Getty Images

Geld zoekt geld. In het kleine wereldje van de gefortuneerden gaat het al jaren onafgebroken in stijgende lijn. De meeste rijken worden almaar rijker. Hun aantal neemt toe en hun vastgoedvermogen blijft groeien. De steden waar ze elkaar het liefst tegen het lijf lopen, zijn Hongkong, New York, Los Angeles, Toronto en Parijs. Dat blijkt uit een onderzoek van Barnes en Warburg, twee vastgoedagentschappen die zich in luxevastgoed hebben gespecialiseerd.

