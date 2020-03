Van de Velde stopt het inkoopprogramma van eigen aandelen en gaat de aandeelhouders vragen om voorlopig geen dividend uit te betalen. De lingerieproducent uit Schellebelle verwijst naar de crisis door het nieuwe coronavirus.

Bij de publicatie van de jaarcijfers eind vorige maand had Van de Velde het inkoopprogramma voor maximaal 15 miljoen euro aangekondigd. Het bedrijf wilde zo overtollige cash verminderen en eventueel de aangekochte aandelen al dan niet deels vernietigen.

'Gelet op onzekerheid rond de impact van Corona op onze onderneming, wenst de raad van bestuur zijn cashpositie vooralsnog te verstevigen en er werd dan ook beslist dit inkoopprogramma met onmiddellijke ingang stop te zetten', klinkt het woensdag in een persbericht. Voor diezelfde reden zal het bestuur de aandeelhouders voorstellen om voorlopig geen dividend uit te betalen. Beide beslissing worden opnieuw geëvalueerd zodra er meer zicht is op de concrete impact van het coronavirus op het bedrijf.

De aankondiging stuurde het aandeel fors lager, maar dat verlies is inmiddels gemilderd tot -3,3 procent.

