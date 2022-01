We kijken deze week naar twee zaken uit: de eerste Fed-meeting van het nieuwe jaar en de relevante trends in het resultatenseizoen.

Rond eerste Fed-meeting is de markt haar verwachtingen aan het bijstellen. Enkele weken geleden verwachtte ze drie tot vier renteverhogingen dit jaar, gevolgd door drie tot vier volgend jaar. Nu verwachten sommige analisten al vijf renteverhogingen voor 2022 waarvan de eerste misschien wel een van 50 basispunten (0,5 procent) kan zijn, in plaats van de gebruikelijke verhoging van een kwart procent .Daarbovenop is er steeds meer sprake dat de Fed zijn balans zal afbouwen door de obligaties die ze met quantitative easing (QE) heeft opgekocht en die op vervaldag komen niet te vervangen. Met QE heeft de Fed tien jaar lang liquiditeit verschaft aan de obligatiemarkten, nog steeds een grotere en in menig opzicht belangrijkere markt dan de aandelenmarkt. Er zijn steeds meer geruchten dat QE zal omslaan in QT, quantitative tightening. De rugwind voor financiële markten zou wel eens een tegenwind kunnen worden.Die onzekerheid heeft zijn effect niet gemist op de aandelenmarkten. Wereldwijd hebben de beurzen een van de meest tumultueuze starts van de laatste jaren gemaakt. We zetten de verliezen sinds begin dit jaar even op een rijtje:S&P500: -8 procentMSCI World: -6,6 procent Nasdaq Composite: -13 procentStoxx Europe 600: -3,2 procent Vooral de technologie- en groeiaandelen hebben het al enkele maanden zwaar te verduren. Namen als Peloton, Zoom, Okta en Adyen zakten de afgelopen maanden tientallen procenten. Nakende renteverhogingen in de Verenigde Staten worden alom naar voren geschoven als boosdoener, maar dat is te kort door de bocht. Aan het begin van het jaar herbalanceren professionele beleggers hun portefeuille. Veel van hen hebben een deel winst genomen op hun techparticipaties.Daarnaast worden tech- en groeiaandelen vaak op een hoop gegooid. De hypergroeiers die al hun inkomsten investeren in verdere groei zijn kwetsbaarder door renteverhogingen dan big tech à la Apple en Alphabet die miljarden cash op hun balans hebben staan. Deze week is het uitkijken naar de resultaten van enkele van die laatste.Het resultatenseizoen zal bepalend zijn voor het verloop van de beursaderlating. Die kan worden gestelpt als de resultaten boven verwachting uitvallen. De dataprovider Factset verwacht zich aan een winstgroei van 25 procent of meer voor de S&P500-bedrijven.Een belangrijk voorbehoud is de uitkomst van de Fed-meeting. Als daar een nog sterkere verkrappingsdrang uit blijkt dan nu wordt ingeprijsd - lees: een eerste renteverhoging van 0,5 procent en 5 of meer renteverhogingen dit jaar - dan kunnen de aandelenmarkten, of bepaalde delen daarvan, een bijkomende opdoffer krijgen. De koers van de Nasdaq 100 ging vorige week voor het eerst sinds lang onder zijn 200-daags gemiddelde. "Een veeg teken", zoals een befaamd wielercommentator zou zeggen.Naar goede gewoonte halen enkel dalende koersen krantenkoppen en daarmee zou je bijna over het hoofd zien dat bepaalde delen van de aandelenmarkten sterk presteren. Europese waardeaandelen bijvoorbeeld. In de internationale financiële pers verschenen verschillende artikelen over professionele beleggers die hun heil komen zoeken op Europese beurzen die doorgaans meer waardeaandelen bevatten dan de groeigerichte Verenigde Staten. De MSCI EMU Value, de index van Europese waardeaandelen, doet het sinds begin van dit jaar bijna 10 procent beter dan zijn groei-evenknie MSCI EMU Growth.Een andere onderbelichte hoek van de financiële markten die het de laatste weken beter dan gemiddeld doet, zijn de Chinese techaandelen. Vorig jaar nog algemeen verguisd wegens de regelgevende onzekerheid die er vanuit Peking woei, dit jaar kandidaat voor een remonte. De MSCI China Technology All Shares-index staat op plus 6 procent tegenover een maand geleden. Verwante indexen volgen met gelijke tred, maar staan nog steeds meer dan 20 procent lager dan een jaar geleden. Het is te vroeg om van een definitieve kentering te spreken, maar een heropleving is niet uitgesloten.China zit een stadium verder in de economische cyclus dan Europa en de VS. Van inflatie is daar veel minder sprake en in tegenstelling tot de Fed is de Chinese Centrale Bank, de PBoC, een aantal beleidsrentes aan het versoepelen om de economische vertraging op te vangen. Als daarbovenop Chinese autoriteiten hun regelgevingsdrift kunnen bedwingen, kan dat Chinese techaandelen de wind in de zeilen geven.