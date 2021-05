Behalve naar het inflatiecijfer kijken Amerikaanse economen tegenwoordig vooral uit naar het maandelijkse banenrapport. En cryptomunten zijn uitgegroeid tot een valabele, alternatieve belegging voor wie zich zorgen maakt voor de schuldenpandemie die ontstaan is door de massale overheidssteun tijdens de coronacrisis.

Behalve naar het inflatiecijfer kijken Amerikaanse economen tegenwoordig vooral uit naar het maandelijkse banenrapport. Vorige maand werd dat een anticlimax: er bleken in april 'slechts' 263.000 nieuwe banen gecreëerd te zijn in de Verenigde Staten. De reden bleek dat het moeilijk was om de juiste personen te vinden voor de openstaande vacatures. De forser dan verwachte stijging van de lonen bevestigde de krapte op de arbeidsmarkt. Voor mei mikken de economen op meer dan 600.000 nieuwe banen, en mogelijk ook een opwaartse bijstelling voor de maand april. Er zal vrijdag met spanning naar uitgekeken worden.

Behalve naar het inflatiecijfer kijken Amerikaanse economen tegenwoordig vooral uit naar het maandelijkse banenrapport. Vorige maand werd dat een anticlimax: er bleken in april 'slechts' 263.000 nieuwe banen gecreëerd te zijn in de Verenigde Staten. De reden bleek dat het moeilijk was om de juiste personen te vinden voor de openstaande vacatures. De forser dan verwachte stijging van de lonen bevestigde de krapte op de arbeidsmarkt. Voor mei mikken de economen op meer dan 600.000 nieuwe banen, en mogelijk ook een opwaartse bijstelling voor de maand april. Er zal vrijdag met spanning naar uitgekeken worden.Kan Elon Musk nog eens stunten? Deze week vindt bij Tesla Motors een nieuwe showvoorstelling plaats, deze keer van de Model S Plaid (sedanversie). Doorgaans scoort Tesla met dergelijke evenementen, en gaat de beurskoers hoger. Zal dat weer lukken of zit er toch sleet op het enthousiasme? Het aandeel heeft moeilijkere weken achter de rug en kan een opkikker wel gebruiken. Benieuwd of dat gaat lukken.We verwachten wel een positief koerseffect van de virtuele beleggersdag van Ageas. De grootste Belgische verzekeraar komt op dinsdag 1 juni met nieuwe winstprognoses voor de komende drie jaar. Het is het moment voor de nieuwe topman, Hans De Cuyper, om zich te manifesteren. Benieuwd wat de nieuwe winstverwachting is en of er ook ruimte is voor een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen.Er is één harde wet op de financiële markten: what goes up, must come down. De omvang van de val staat meestal in verhouding tot de voorgaande sprong. Bij de duizelingwekkende klim van de bitcoin en andere cryptomunten tussen het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 hoorde dus een even spectaculaire duik. De cryptocrash van midden mei was een spektakel. Tuimelpertes van 30 procent in één beurssessie waren eerder de regel dan de uitzondering. In geen tijd was de markt voor cryptomunten uitgegroeid tot ruwweg 2000 miljard dollar, en nu ging er in een recordtempo weer 600 miljard dollar af.Elon Musk leidde de neergang in. Eerst dreef de Tesla-baas de koers naar de piek net boven 60.000 dollar door aan te kondigen dat Tesla voor 1,5 miljard dollar bitcoins had gekocht en Tesla-wagens met bitcoins zouden kunnen worden betaald. Maar amper enkele weken later kwam de techmiljardair daarop terug, door het massale energieverbruik van de blockchaintechnologie waarop bitcoin draait. Het bericht van China, dat andermaal financiële instellingen in het land verbood met bitcoin te werken, deed de rest. Het brengt meteen enkele zwakke plekken van cryptomunten naar voren. Het zijn energievreters en ze hebben geen intrinsieke waarde waardoor de koersvorming nog sterk afhangt van puur sentiment en een onzeker wettelijke kader. Overheden zijn voorlopig eerder tegenstanders van de digitale munten. Ze hebben er weinig of geen vat op. Er is dus nog werk aan de winkel. Betekent dat dat we de cryptomunten volledig kunnen afschrijven? Dat de bitcoin eind dit jaar weer slechts op enkele duizenden dollars zal noteren, zoals in 2018? Dat mogen we nooit volledig uitsluiten. Maar er lijkt ons minstens een even grote kans dat de koersen van de meeste cryptomunten nog in de loop van het jaar het dubbele van vandaag bedragen, en opnieuw records halen. Er is meer interesse van grote institutionele partijen. Cryptomunten zijn uitgegroeid tot een valabele, alternatieve belegging voor wie zich zorgen maakt voor de schuldenpandemie die ontstaan is door de massale overheidssteun tijdens de coronacrisis. Dat komt omdat de bitcoin schaars is (bijna 90 procent van het maximaal aantal van 21 miljoen bitcoins is al gedolven), de marktomvang beperkt is (enkele duizenden miljarden dollars) en de aangroei voorspelbaar en beperkt is. Om de zoveel jaar is er een 'halving', een halvering van de groei van het aanbod aan bitcoins. Op basis van het koersverloop bij de vorige halveringen zou het deze keer veel sneller afgelopen zijn, mocht de 63.000 dollar van midden april effectief de topkoers voor de bitcoin in deze cyclus zijn. We hebben de voorbije weken opnieuw geleerd dat het nog altijd voorbarig is de bitcoin of een andere cryptomunt het 'digitale goud' te noemen. Daarvoor is de geschiedenis te kort, de koersschommelingen veel te fors, het wettelijk kader te onzeker, enzovoort. Cryptomunten blijven een heel hoog risicoprofiel hebben. Ze zijn goed voor maximaal 1 of 2 procent van uw beleggingsportefeuille. Als u die les hebt geleerd, dan kan er nooit een echt probleem zijn.