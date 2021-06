Er wordt met meer dan gewone belangstelling uitgekeken naar de favoriete graadmeter van de Amerikaanse centrale bank voor de inflatie, de groei van de persoonlijke consumptie-uitgaven. Voor de eurozone komt het belangrijkste economische nieuws woensdag, met de index van de aankoopdirecteuren (PMI).

Na de bijeenkomst van de Amerikaanse centrale bank vorige week wordt deze en de volgende weken nog meer naar de publicatie van economische indicatoren en inflatiecijfers uitgekeken. De Federal Reserve liet vorige week de rente onveranderd en ook het opkoopprogramma van obligaties gaat gewoon door, maar ze verraste de financiële markten in negatieve zin door te stellen dat er wellicht al in 2023 twee renteverhogingen komen. Tot nog toe had de Fed aan de markt 'beloofd' niet voor begin 2024 een eerste renteverhoging door te voeren. Wall Street kwam onder druk, de Amerikaanse rente steeg, ook de dollar herstelde en de edelmetalen kregen een flinke tik.En dus wordt er met meer dan gewone belangstelling uitgekeken naar de favoriete graadmeter van de Amerikaanse centrale bank voor de inflatie, de groei van de persoonlijke consumptie-uitgaven, die in de loop van de week wordt bekendgemaakt. Voor de bedrijven is deze week de Amazon Prime Day in de Verenigde Staten het belangrijkste evenement.Voor de eurozone komt het belangrijkste economische nieuws woensdag. De index van de aankoopdirecteuren (PMI) vormt een goede indicatie voor de toestand van de economie in de eurozone. De voorbije maanden zagen we een mooie klim steeds verder boven de grens van 50 punten, wat erop wees dat de economie een steeds stevigere groei kent. Gemiddeld verwachten economen voor de maand juni een verdere klim tot 58,8 punten (57,1 in mei). Vooral de dienstensector, zoals de horeca, profiteert van de heropening van de economie en zou een mooie vooruitgang moeten tonen. Voor de industrie zijn de verwachtingen minder hoog gespannen, mede door de tekorten aan enkele producten, zoals halfgeleiders. De sportgekte is weer helemaal losgebarsten met het Europees kampioenschap voetbal, dat voor het eerst in twaalf steden wordt gespeeld. Veel landgenoten dromen al van een Europese titel voor de Rode Duivels, al zijn er met onder meer Frankrijk nog kapers op de kust. Het is het begin van een knotsgekke sportzomer. Die hadden we al vorig jaar moeten hebben, maar het coronavirus besliste daar anders over. In dit oneven jaar krijgen we dus een herkansing.De afgelasting van de grote sportevenementen kwam ook voor sportgiganten als adidas en Nike zeer ongelegen. Ze kwam boven op de wereldwijde lockdowns die de sportwinkels dicht hielden en de verkoop van sportartikelen deden kelderen. De omzet- en winstcijfer stonden vorig jaar stevig onder druk. Ook al werd de klap nog getemperd door een fors stijgende onlineverkoop. Experts verwachten dat de onlineverkoop de komende jaren een almaar groter deel van het zakencijfer zal uitmaken, ook zonder corona. Slimme digitale marketing wordt belangrijker. Een performante website kost handenvol geld, maar beduidend minder dan een fysieke winkel openhouden. Ook voor het mediabedrijf EVS was het uitstel in 2020 van het EK voetbal en de Olympische Spelen in Tokio een serieuze domper.In normale tijden gaat het de sportgiganten wel voor de wind. Ze profiteren al meerdere jaren van de athleisure-trend. Het wordt geaccepteerd sportkleding of kleding die op sportkleding lijkt, op straat te dragen. Het gaat om sneakers, maar ook om alledaagse kleding gemaakt van materialen zoals joggingstof en polyester. Talloze onderzoeken tonen aan dat de stijgende verkoop van sportkleding nog lang niet voorbij is.Het is best te merken dat mensen de voorbije tijd steeds meer geld willen uitgeven aan vrijetijdsbesteding, en aan sportuitrusting in het bijzonder. Sportgiganten als adidas en Nike behoren tot de topbeleggingen van de voorbije decennia. Heel weinig klassieke Europese aandelen konden de voorbije vijf jaar de prestaties van de technologiebeurs Nasdaqevenaren. Het adidas-aandeel kwam aardig in de buurt met een return (koerswinst + dividenden) van 175 procent tijdens het voorbije lustrum in vergelijking met 195 procent voor Nasdaq, 154 procent voor Nike en 55 procent voor de Eurostoxx50-index, waar adidas deel van uitmaakt. Op tien en twintig jaar scoort Nike het best met opbrengsten van 629 procent op tien jaar en 3092 procent op twintig jaar. Adidas doet het ook uitstekend met respectievelijk 566 en 2088 procent return. Nasdaq komt daar ver achter met respectievelijk 459 en 649 procent. Om nog te zwijgen van de Eurostoxx50: amper 107 en 86 procent.De waarderingen zijn behoorlijk hoog, maar we hebben er nog altijd vertrouwen in dat de sportgiganten de eerstvolgende jaren de indexen minstens zullen kunnen volgen. Zeker met vier grote sportevenementen in zowat achttien maanden.