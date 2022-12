'Vandaag is het moeilijk om voorbij alle onzekerheid te kijken. Maar als de beursgeschiedenis ons één ding leert: uiteindelijk komt het altijd goed', zegt Ilse De Witte, redacteur Geld & Beurs.

Een oude beurswijsheid zegt dat beleggers moeten kopen als de kanonnen bulderen en verkopen als het klaroengeschal weerklinkt. Met een oorlog in onze achtertuin en een energiecrisis die Europese bedrijven en gezinnen op de knieën dwingt, is het niet gemakkelijk de durf te verzamelen om zuurverdiende spaarcenten te beleggen.

Als u volgend jaar een nieuwe auto wilt kopen of u spaart voor een huis, dan staat u onder tijdsdruk. Als u voor een betere toekomst voor uw kinderen of kleinkinderen aan het beleggen gaat, dan ligt uw tijdshorizon veel verder. De moeder en het kind die samen naar de einder staren op de cover van Beleggen in 2023, staan daarvoor symbool.

Uiteindelijk komt het altijd goed op de beurzen.

Ze hebben alle tijd om hun beleggingen te koesteren en te laten groeien. Ze kunnen gespreid in de tijd de zaadjes voor de toekomst planten, door te beleggen in een gediversifieerde selectie van bedrijven met een visie voor de creatie van aandeelhouderswaarde.

Misschien is het ook gemakkelijker de juiste beslissingen te nemen, als u niet voor uzelf maar voor de volgende generatie investeert. Beleggers zijn net als iedereen emotionele wezens, die niet altijd even rationele beslissingen nemen. Als u voor de kinderen en kleinkinderen investeert, dan lukt het mogelijk beter om die afstand te bewaren. Of u nu voor uzelf of voor uw gezin investeert, die blik op de lange termijn is een must.

Vandaag is het moeilijk om voorbij alle onzekerheid te kijken. Oekraïne en Rusland zullen allicht ooit de wapens neerleggen, maar niemand weet wanneer. De EU werkt hard aan de energietransitie, maar niemand weet wanneer ze zelfbedruipend zal zijn voor haar energiebehoeften. De centrale banken proberen de inflatie te bestrijden door krediet duurder te maken, zelfs als ze zo de economie de nek omwringen. Niemand weet waar dat eindigt. Maar als de beursgeschiedenis ons één ding leert: uiteindelijk komt het altijd goed.

© .

Een oude beurswijsheid zegt dat beleggers moeten kopen als de kanonnen bulderen en verkopen als het klaroengeschal weerklinkt. Met een oorlog in onze achtertuin en een energiecrisis die Europese bedrijven en gezinnen op de knieën dwingt, is het niet gemakkelijk de durf te verzamelen om zuurverdiende spaarcenten te beleggen. Als u volgend jaar een nieuwe auto wilt kopen of u spaart voor een huis, dan staat u onder tijdsdruk. Als u voor een betere toekomst voor uw kinderen of kleinkinderen aan het beleggen gaat, dan ligt uw tijdshorizon veel verder. De moeder en het kind die samen naar de einder staren op de cover van Beleggen in 2023, staan daarvoor symbool.Ze hebben alle tijd om hun beleggingen te koesteren en te laten groeien. Ze kunnen gespreid in de tijd de zaadjes voor de toekomst planten, door te beleggen in een gediversifieerde selectie van bedrijven met een visie voor de creatie van aandeelhouderswaarde. Misschien is het ook gemakkelijker de juiste beslissingen te nemen, als u niet voor uzelf maar voor de volgende generatie investeert. Beleggers zijn net als iedereen emotionele wezens, die niet altijd even rationele beslissingen nemen. Als u voor de kinderen en kleinkinderen investeert, dan lukt het mogelijk beter om die afstand te bewaren. Of u nu voor uzelf of voor uw gezin investeert, die blik op de lange termijn is een must. Vandaag is het moeilijk om voorbij alle onzekerheid te kijken. Oekraïne en Rusland zullen allicht ooit de wapens neerleggen, maar niemand weet wanneer. De EU werkt hard aan de energietransitie, maar niemand weet wanneer ze zelfbedruipend zal zijn voor haar energiebehoeften. De centrale banken proberen de inflatie te bestrijden door krediet duurder te maken, zelfs als ze zo de economie de nek omwringen. Niemand weet waar dat eindigt. Maar als de beursgeschiedenis ons één ding leert: uiteindelijk komt het altijd goed.