analyse

'UCB had beter argenx gekocht'

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

'We weten niet of UCB ooit gedacht heeft aan een overname van argenx, maar het was een geweldige zet geweest.' Dat zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

De UCB-vestiging in Braine l'Alleud

Het beursnieuws van de dag op Euronext Brussel is de overname van Ra Pharmaceuticals door UCB. Het Belgische biofarmabedrijf trekt zijn portefeuille flink open, want het legt 2,1 miljard dollar (een kleine 2 miljard euro) op tafel om met de goedkeuring van het raad van bestuur het Amerikaanse biotechbedrijf over te nemen. Dat is 48 dollar per aandeel, terwijl de beurskoers in april 2018 nog 5 dollar bedroeg.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×