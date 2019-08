De voorkeur voor goud of cryptomunten heeft op de eerste plaats met leeftijd te maken. De jongere generatie zal eerder de hippere cryptomunten dan de klassiekere edelmetalen verkiezen. Het omgekeerde geldt voor de oudere generatie. Wat hen bindt, is een toenemend wantrouwen.

Wie dit jaar naar de evolutie van de internationale aandelenmarkten kijkt, krijgt niet meteen de indruk dat er veel aan de hand is. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China lijkt al bij al goed verteerd te worden. Dan is het des te opmerkelijker dat enkele helemaal niet klassieke, alternatieve investeringen voor aandelen, obligaties, vastgoed, ... het ook opvallend goed doen in 2019.

...