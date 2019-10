De financiële markten lijken dinsdag niet onder de indruk van de sancties die de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde tegen Turkije. De beursindex in Istanboel ging dinsdagochtend 1,7 procent hoger tot 95.606 punten.

Maandag verloor de index nog meer dan 5 procent, de grootste daling sinds maart. De Turkse munt (lira) won dinsdag meer dan 1 procent tot 5,87 dollar.

Trump kondigde maandag aan dat hij de importheffingen op Turks staal zal verdubbelen, van 25 naar 50 procent, en dat hij de handelsgesprekken met Ankara stopzet. Ook worden er sancties opgelegd tegen verschillende (ex)-verantwoordelijken binnen de Turkse regering. De maatregelen komen er als reactie op het Turkse offensief in het noordoosten van Syrië, maar ze zijn volgens waarnemers minder zwaar dan gedacht.

Analisten merken op dat de importheffingen op staal de Turkse economie niet zo zwaar zullen treffen. Er was dinsdag dan ook opluchting op de financiële markten, waarvan vooral de Turkse bankaandelen profiteerden. Die hadden maandag nog de zwaarste klappen op de beurs gekregen.

'De sancties houden geen verband met banken, dus zien we vandaag dat de bankaandelen de omgekeerde beweging maken in vergelijking met gisteren,' aldus Cem Tozge, directeur vermogensbeheer bij Ata Invest, in een reactie aan het persagentschap Reuters. Toch kunnen de gespannen Amerikaans-Turkse relaties volgens hem het sentiment binnen afzienbare tijd negatief beïnvloeden.