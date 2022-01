Het minen van bitcoins zou verboden moeten worden in de Europese Unie. Dat zegt de vicevoorzitter van de toezichtsraad van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times. Hij vreest dat het minen van cryptomunten een risico vormt voor het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs.

De bitcoin werkt op basis van blockchaintechnologie, een soort collectief logboek waarin alle deelnemers samen alle transacties bijhouden. Dat register wordt om de tien minuten aangevuld met een nieuwe 'bladzijde' met de laatste veranderingen. Om elke aanvulling veilig te verwerken, moet een complexe wiskundige formule worden opgelost. Wereldwijd staan speciale computersystemen daar de hele dag op door te puzzelen en dat kost veel energie. Het levert ook nieuwe bitcoins op en wordt daarom minen genoemd.

Volgens Erik Thedéen zouden crypto's gebruik moeten maken van technieken die minder energie kosten. Het gaat dan om het verschil tussen de methode 'proof of work', die gebruikt wordt voor de grootste cryptomunten bitcoin en ethereum en erg vervuilend is, en de minder belastende 'proof of stake'. Bij die laatste methode ondertekenen minder partijen transacties, waardoor minder energie nodig is. Ethereum liet eerder weten over te stappen naar die tweede methode in juni.

Thedéen, de nieuwe vicevoorzitter van de toezichtraad van ESMA, pleitte eerder ook al voor een verbod op mining als directeur-generaal van de Zweedse financiële waakhond FSA en verklaarde dat bitcoinmining een 'nationale kwestie' was geworden vanwege de grote hoeveelheid hernieuwbare energie die aan de 'mijnbouw' wordt besteed.

Het enorme energieverbruik van bitcointransacties is al langer een heikel punt. Vorig jaar stopte autofabrikant Tesla na nog geen twee maanden met het accepteren van de bitcoin als betaalmiddel. In China is mining al sinds afgelopen mei verboden.

