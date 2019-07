Vincent Van Dessel, CEO van Euronext Brussel, lanceert een oproep naar de Belgische jeugd om te beleggen in aandelen.

'Als ik hoor dat jongeren in België investeren in cryptomunten, schrik ik. Er is meer opvoeding nodig om duidelijk te maken dat die cyptomunten niet noodzakelijk economisch verantwoord zijn, aldus Van Dessel.

Euronext deed een onderzoek met de Antwerp Management School. 'In een eerste verslag ging het over Stockholm. Daar bestaat een hele community met veel meer kleinere techbedrijven die sneller dan bij ons naar de beurs gaan. Particuliere beleggers, ook jongeren, spelen daarbij een rol. Dat heeft mijn aandacht getrokken', verduidelijkt hij.

'Het is enorm belangrijk. Zelf heb ik aan mijn kinderen van 6 jaar aandelen gegeven. Dan leren ze heel snel over economie, bedrijven, winst en verlies, en risico's', zegt Van Dessel. 'En voor hun pensioen zal het ook niet slecht zijn. Als ze later moeten leven van hun spaarboekje, riskeren ze ontgoocheld te worden.'

Van de overheid vraagt Van Dessel een inspanning om te vermijden dat Belgische bedrijven in buitenlandse handen vallen. Om meer start-ups en familiebedrijven naar de Brusselse beurs te lokken, pleit hij voor fiscale maatregelen. 'Zo zou men de taksen kunnen aanpassen ten voordele van bepaalde investeringen: bijvoorbeeld in bedrijven met een waarde onder 1 miljard euro. Dat kan heel efficiënt zijn.'

Van Dessel heeft niet de indruk dat de politiek de laatste jaren heeft geluisterd naar zijn suggesties. 'We stellen vast dat fiscale maatregelen dikwijls om 3 uur 's nachts genomen worden', klinkt het. 'Nochtans is het absoluut nodig om de Belgen te laten sparen. Niet op spaarboekjes, maar in risicokapitaal op langere termijn', besluit de topman van Euronext Brussel.