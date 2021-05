Kleine beleggers gebruiken meerdere manieren om succes te halen op de beurs. Het monitoren van de aan- en verkooporders is een onderschatte methode.

Sommigen zweren bij fundamentele analyse en het doorpluizen van de boekhouding om ondergewaardeerde beursparels te vinden. Anderen handelen dan weer op basis van de grafiek en de historische prijsniveaus. En dan zijn er nog de mensen die belangrijke data, zoals de aankondiging van bedrijfsresultaten, in hun agenda noteren en handelen op het nieuws van de dag. Er zijn meerdere methodes om geld te verdienen op de beurs, maar weinig beleggers volgen de handelsvolumes van hun aandelen op. Dat is jammer, want met die techniek kun je soms significante koersbewegingen voorspellen. Met Infront kun je de markt monitoren. De betalende software geeft je een gedetailleerd zicht op de handelsvolumes van aandelen. Je kunt ook waarschuwingen krijgen wanneer bepaalde handelsvolumes hoger zijn dan normaal. Het doel is zo snel mogelijk bewegingen in de markt te detecteren voordat ze gebeuren. Dat leerde ik tijdens mijn passage in de marktenzaal van KBC. De handelsvolumes van aandelen monitoren klinkt misschien moeilijk, maar dat is het niet. Met wat ervaring kun je al redelijk snel opmerken wanneer beleggers meer aandelen dan normaal beginnen te verhandelen. Door de orderboeken van kleine aandelen te volgen krijg je een idee waar bepaalde steun- en weerstandzones zich zullen bevinden. Dat beseffen veel particuliere beleggers onvoldoende. Een orderboek is een schematisch overzicht van alle openbare koop- en verkooporders in een aandeel, waarvan je de eerste lijnen vaak gratis kunt opvragen bij je broker. Via software als Infront kun je de volledige orderboeken bekijken. Bij grote en liquide aandelen is die informatie niet bruikbaar. De constante flitsen van rood en groen maken je al snel misselijk. Ook geeft het orderboek daar een vals gevoel van inzicht. Zo doen grote partijen en algoritmes er alles aan om hun orders en echte intenties zo veel mogelijk te verbergen. Zo heb je niet alle informatie, waardoor het voor een kleine belegger veel moeilijker wordt daar kansen te vinden. De handel in kleine aandelen op de Belgische beurs wordt bepaald door particulieren. Dat is een kans voor de geïnformeerde belegger. De handel in bepaalde aandelen is zo beperkt dat je de orderboeken snel vanbuiten kunt leren en veranderingen zonder veel moeite kunt monitoren. Op die manier krijg je een idee van waar andere beleggers hun orders leggen. Ik kijk ook naar de laatste handelstransacties, de transactietijdstippen en de hoeveelheden die beleggers verhandelen tegen een bepaalde prijs om de evolutie van een aandeel te monitoren. Als je - net als ik - al tien jaar naar die orderboeken kijkt, herken je op een gegeven moment patronen waarop je kunt inspelen. Een voorbeeld is de Belgische koffiespecialist Miko. Het aandeel steeg enkele weken geleden sterk van 101 naar 122 euro, na de aankondiging van de verkoop van de verpakkingsafdeling. Het bedrijf kon zijn kunststofafdeling verkopen voor ongeveer 110 miljoen euro, waardoor beleggers begonnen te dromen en het aandeel omhoogstuwden bij een handelsvolume van 270.000 euro. Voor Miko, waarvan op dagbasis soms geen 100 aandelen worden verhandeld, is dat heel veel. Dat zag je ook in het orderboek. Nadat de koers 122 euro had bereikt, waren er niet alleen euforische kopers die de boot net hadden gemist, maar ook voor meer dan 1 miljoen euro aandelen die in de verkoop stonden. Het aantal beleggers die het aandeel wilden kopen tegen de nieuwe hoge koersen was in vergelijking met het aantal verkopers beperkt. Een grote groep beleggers zit al langer in het illiquide aandeel vast. De plotse interesse komt dan goed uit om posities te verzilveren. De eerste dag na het paasweekend konden de kopers de verkoopgolf nog wel absorberen, maar nadien bleven enkel de verkopers over. Iedereen die wilde kopen, had ten minste voorlopig zijn deel gekocht, terwijl de verkooporders bleven binnenstromen. Dat zorgde ervoor dat beleggers die nog altijd van de hoge koersen wilden gebruikmaken, het aandeel weer lager duwden. Ik heb een positie in Miko genomen, omdat ik denk dat de grote golf van verkooporders stilaan opdroogt, terwijl er enkele procenten onder mijn aankoopkoers weer kopers beginnen te verzamelen. Ik verwacht dat de historische verkopers op een gegeven moment volledig weg zullen zijn, met een nieuw evenwicht als resultaat. Als de handelsvolumes beginnen te dalen, kan dat erop wijzen dat de verkoopdruk afneemt. De handel zal dan even op een lager pitje komen te staan en dan is het wachten op een nieuwe impuls. Bij Miko verwacht ik dat de goedkeuring of de weigering van de verkoop van de kunststofafdeling door de Duitse mededingingsautoriteiten die impuls zal geven. De goedkeuring zou kunnen zorgen voor media-aandacht en wellicht ook voor extra aankooporders van bestaande en nieuwe beleggers. Je mag er gif op innemen dat analisten na de beslissing van de overheidsinstanties zullen komen met een update van hun waarderingsmodel. Ze gebruiken vandaag een veiligheidsmarge om er rekening mee te houden dat de mededingingsautoriteiten de deal alsnog kunnen torpederen. Nieuwe analyses zorgen opnieuw voor meer aandacht van beleggers.