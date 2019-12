Dit zijn de favoriete aandelen van Inside Beleggen voor het volgende jaar. Vanaf 13 december lichten we elke dag een aandeel uit de top tien toe op insidebeleggen.be.

1. Argenx

Argenx is al enkele jaren een ster op Euronext Brussel, maar 2020 kan een mijlpaaljaar worden. In het geval van positieve faseIII- resultaten voor efgartigimod (ARGX-113) voor de spierziekte myastenia gravis kan argenx tegen eind 2021 een eerste geneesmiddel op de markt hebben. Volgend jaar kan eveneens een topjaar worden.

2. Balta Group

Sinds de beursgang in 2017 is de koersevolutie één brok ellende geweest. De waardering is heel laag (0,4 keer boekwaarde), maar de hoge schuldenlast is wel een risico. De groep is een overnamekandidaat.

3. First Majestic Silver

Dit is een nieuwe naam bij Inside Beleggen. De zilvermijngroep heeft een beurswaarde van meer dan 1 miljard dollar met de hoogste blootstelling aan de zilverpijs in 2020 (67%). De zilverprijs staat historisch laag.

4. Galapagos

Galapagos kende een sprankelend 2019 dankzij de deal met Gilead Sciences. Maar 2020 wordt geen overgangsjaar. Normaal komt filgotinib op de markt voor reuma en zijn er de finale klinische resultaten voor de ernstige darmziekte colitis ulcerosa. We komen meer te weten over de kansen op succes van het middel tegen longfibrose en het potentieel van de Toledo-familie.

5. IAMGold

De Canadese gouddelver kampt met operationele problemen en daardoor is het aandeel tegen 0,5 keer de boekwaarde erg goedkoop en heeft het flink wat herstelpotentieel. Het is een overnamekandidaat in de consolidatiebeweging in de goudmijnsector.

6. McEwen Mining

McEwen Mining was vorig jaar ook al een favoriet en dat was compleet onterecht. De CEO en referentieaandeelhouder Robert McEwen heeft heel wat goed te maken en moet de productieproblemen wegwerken. Dit aandeel heeft een enorme hefboom op de verwachte nieuwe uitbraak van de goudprijs.

7. Mosaic

De meststoffensector heeft zwaar te lijden onder de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Amerikaanse boeren kopen minder meststoffen. De koers zit dicht bij het dieptepunt van het voorbije decennium. Het aandeel is een herstelkandidaat voor 2020.

8. Resilux

De producent van petpreforms en -flessen kende een teleurstellende eerste helft van 2019. Nochtans is er met recyclage een nieuwe groeipool, die de resultaten in 2020 moet ondersteunen. Het aandeel is ondergewaardeerd en niet zo gevoelig voor de groeivertraging.

9. Texaf

De koers heeft na een enorme klim de voorbije vijf jaar weinig tot niks gepresteerd. Daarin kan volgend jaar verandering komen dankzij onder meer de deal over Kinsuka, een project van circa 1500 woningen buiten het centrum van de Congolese hoofdstad Kinshasa.

10. Uranium Participation

Uranium Participation is een beursgenoteerd fonds, dat continu uranium koopt in de hoop het later duurder te verkopen. Er zijn heel wat argumenten om uit te gaan van een hogere uraniumprijs in 2020.