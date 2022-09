Trends vroeg de analistenteams van de Belgische banken en brokers welke aandelen een goede recessiebuffer vormen.

Bedrijven in de gezondheidszorg hebben meer kans om recht te blijven in een recessie. In die sector schuift ING het Zwitserse Roche naar voren. Het is een wereldleider in sommige domeinen en heeft een gediversifieerde productportefeuille met aantrekkelijke nieuwe molecules in ontwikkeling. Het aandeel is fel teruggevallen, waardoor het tegen aantrekkelijke waarderingen noteert. Omdat er steeds meer elektriciteit wordt geproduceerd, is netbeheer steeds belangrijker. Ook in recessietijden moet het elektriciteitsnet functioneren. De Belgische netbeheerder Elia zou daarom een goede defensieve positie zijn in de aandelenportefeuille. In België heeft het een monopolie en in Duitsland is het deel van een oligopolie. Producenten van levensmiddelen zien met de inflatie hun winstmarges krimpen, maar de vraag naar hun producten zou tijdens een recessie op peil moeten blijven, of zelfs een beetje stijgen. Het Zwitserse Nestlé is een goede keuze in die sector. Het is een gezond bedrijf, met een goed management en een sterke merkenportefeuille. In vorige recessies deed het aandeel het ook goed. Het Belgische TINC is een infrastructuuraandeel met een zeer lange horizon en zichtbaarheid dat bovendien mee bouwt aan een betere wereld. Het neemt voor een deel de taak van de overheid over om de energietransitie te verwezenlijken. De overheid zou de investeerder in dit aandeel ook moeten belonen met een lagere roerende voorheffing, zoals bij de rusthuisvastgoedbedrijven. De ontwikkelaar van zorgvastgoed Care Property profiteert van die lagere roerende voorheffing. Het heeft langetermijncontracten van meer dan twintig jaar met de rusthuisuitbaters. Een kwalitatief einde van het leven is een basisbehoefte die ook in een recessie standhoudt. De financiële welvaart van de senioren is ook toegenomen door de gestegen vastgoedprijzen. Bedrijven in consumentengoederen en levensmiddelen zoals AB InBev zijn relatief beter beschermd in een recessie omdat ze een basisbehoefte dekken. De bierindustrie is een defensieve sector met een vrij constante consumptie. De sterke prijszettingsmacht maakt het ook mogelijk om de grondstofprijsinflatie door te rekenen. De schuldgraad is relatief hoog, maar vormt geen groot risico door de zeer lange looptijd en de vaste rente op het overgrote deel van de schuldportefeuille. Een extra troef is dat het veel buiten Europa verkoopt. Nu de groei en schuldafbouw in de goede richting evolueren, is AB InBev de komende jaren goed op weg naar een beter evenwicht tussen een organische volumegroei en een toename van de operationele cashflow. Het legt ook een sterkere focus op innovatie, digitalisering en duurzaamheid. Dat alles is voldoende voor de markt om het aandeel opnieuw als een defensieve groeier te zien. Het heeft een sterke prijszettingsmacht en de hoogste ebitda-marge in de sector. Als de schuldgraad verder blijft zakken, is er bovendien opnieuw ruimte om het momenteel karige dividend duurzaam te verhogen. De waardering is bovendien zeer aantrekkelijk. De Zwitserse farmagigant Roche heeft een goede mix van klassieke geneesmiddelen en interessante biotechbelangen. Het is een kwaliteitswaarde met een ijzersterke balans, recessiebestendige resultaten en hoge vrije kasstromen. Roche noteert tegen een aantrekkelijke waardering die het defensieve profiel van de groep en het hoogwaardige groeipad onvoldoende weerspiegelt. Deutsche Telekom is een van de snelst groeiende Europese telecomoperatoren, vooral dankzij zijn Amerikaanse dochter T-Mobile US. De winstprognose voor dit jaar werd al tot twee keer toe verhoogd, en de groep rekent ook voor de komende jaren op een sterke jaarlijkse toename van de winst per aandeel en de vrije kasstroom. Dat zal zich vertalen in stijgende dividenden. De holding D'Ieteren is sterk geplaatst om goede prestaties te blijven neerzetten. Belron, bekend van Carglass, en TVH, dat heftruckonderdelen verkoopt, zullen de drijfveren zijn voor sterke operationele winstgroei en een groter marktaandeel. Operationele efficiëntie en het transformatieplan zullen de marges verhogen in de komende jaren. De autoverdeelactiviteiten en de verkoop van auto-onderdelen zullen sterk aan de kasstromen bijdragen. D'ieteren heeft bijna 30 procent opwaarts potentieel om ons koersdoel van 196 euro te behalen. Heineken is de op een na grootste bierbrouwer, met geografisch een goede spreiding van zijn omzet en winst. Daarnaast is het sterk vertegenwoordigd in het premiumsegment. Die spreiding en positionering zorgen ervoor dat Heineken een crisis relatief goed aankan. Daarnaast heeft Heineken voordeel bij de huidige wisselkoersontwikkelingen en heeft het een relatief sterke balans. Met zijn discountprofiel kan Colruyt zijn positie in de markt versterken. Het heeft eigen winkels, terwijl een deel van de concurrentie huurstijgingen te verwerken krijgt. Daarnaast kan de verkoop van Parkwind, een ontwikkelaar van windmolenparken, fantasie in het aandeel geven, waarbij de opbrengsten van Parkwind kunnen worden gebruikt voor een verdere inkoop van eigen aandelen. Niet onbelangrijk, ook de waardering van Colruyt is sterk gedaald.