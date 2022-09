De vermogensbeheerder Carmignac lanceert Portfolio Human Xperience, een aandelenfonds dat zijn heil zoekt bij bedrijven die goed scoren op klanten- en werknemerstevredenheid. Daarin zit een bron van bovengemiddeld rendement, stelt Carmignac.

Obe Ejikeme van Carmignac legt uit waarop hij zich baseert om te claimen dat bedrijven met tevreden klanten en werknemers betere beleggingen zijn.

...

Obe Ejikeme van Carmignac legt uit waarop hij zich baseert om te claimen dat bedrijven met tevreden klanten en werknemers betere beleggingen zijn. 1 Wat wijst erop dat bedrijven die hoog scoren op klantentevredenheid het financieel beter doen? OBE EJIKEME. "We hebben daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. Dat wees onder meer op een betere beursprestatie van bedrijven met een hoge klantentevredenheid. Over tien jaar doen ze het zo'n 40 procent beter dan een korf aandelen van gelijkaardige bedrijven. Ook klantenwelzijn en productveiligheid zijn bepalend." 2 Welke rol speelt werknemerstevredenheid? EJIKEME. "Daarvoor geldt hetzelfde. De bedrijven die daar volgens enquêtes goed op scoren, doen het op de beurs zo'n 30 procent beter dan gemiddeld, berekenden we. Er zijn ook veel financiële voordelen. Een werknemer vervangen kost zo'n 20 procent van haar of zijn salaris. Ander onderzoek wijst uit dat bedrijven met betrokken werknemers meer dan 200 procent beter scoren op allerlei parameters dan andere bedrijven." 3 Hoe wilt u die zaken zelf meten? EJIKEME. "We hebben een databank met zo'n 700 bedrijven waarvan we cijfers hebben over de werknemers- en de klantentevredenheid. Wij halen data uit enquêtes, nieuws en bedrijfsinformatie. Bij de klanten kijken we onder meer naar tevredenheid, privacy en veiligheid. Voor werknemers kijken we naar arbeidsomstandigheden, diversiteit en veiligheid."