Het aandeel van vleeswarenproducent Ter Beke noteert maandag stevig in het rood. Een gevolg van een listeriabesmetting bij de Nederlandse dochter Offerman.

Omstreeks 9u45 stond het Ter Beke-aandeel op Euronext Brussel op -15 procent tot ongeveer 96 euro. Kort voor de middag staat er een verlies van -13,5 procent in de tabellen. Een week eerder noteerde het aandeel nog rond de 125 euro. De handel in het aandeel Ter Beke werd maandag om 09.30 uur hervat, nadat het bedrijf eerder op de ochtend een persbericht met een winstwaarschuwing uitgestuurd had.

De handel in het aandeel werd vrijdag opgeschort nadat de listeriabesmetting bij het Nederlandse bedrijf Offerman, een dochter van Ter Beke, bekendgemaakt werd. Ter Beke raamt de impact van de terugroepactie en tijdelijke sluiting van de site in het Nederlandse Aalsmeer als gevolg van de listeriabesmetting op zowat tien procent van de brutowinst dit jaar. De afgelopen twee jaar overleden drie mensen in Nederland als gevolg van de listeriabesmetting, een vrouw kreeg een miskraam.