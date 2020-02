Telecombedrijf Telenet betaalt zijn aandeelhouders in totaal 206 miljoen euro dividend uit voor het boekjaar 2019, of 1,87 euro per aandeel. Het gaat ook opnieuw aandelen inkopen, voor maximaal 55 miljoen euro. Dat heeft Telenet woensdag bekendgemaakt bij de publicatie van de jaarcijfers.

Telenet keerde eind vorig jaar al een interimdividend uit van 0,57 euro per aandeel, en daarbovenop zal het nog eens 1,30 euro per aandeel aan slotdividend uitkeren. Het telecombedrijf voorzag jarenlang geen dividenden, maar eind 2018 kondigde het aan de uitkeringen aan aandeelhouders te hervatten.

'Ik ben erg tevreden dat we opnieuw al onze prognoses voor het volledige jaar 2019 hebben waargemaakt', zegt CEO John Porter in een persbericht over de jaarresultaten. De omzet ging 2 procent hoger tot 2,58 miljard euro, dankzij de overnames van Nextel en De Vijver Media. De nettowinst daalde met 6 procent tot 234,6 miljoen euro. Telenet blijft klanten lokken naar zijn bundels die vaste en mobiele diensten combineren, zoals WIGO. Het ging eind 2019 al om 547.400 klanten. Dat zijn er 37 procent meer dan een jaar eerder. Goed een kwart van de totale klantenbasis neemt al een combinatiepakket van vast en mobiel af.

Onder meer dankzij het WIGO-aanbod wist Telenet eind vorig jaar maandelijks meer opbrengst uit een gemiddelde klant te halen: 58,4 euro of 2 procent meer dan vorig jaar. Dat heeft ook te maken met prijsverhogingen die het bedrijf doorvoerde. Opvallend is wel dat de formules Play en Play More, die Telenet in stelling brengt tegen Netflix en andere streamingdiensten, in het najaar minder klanten telden dan een jaar eerder. Het waren er op het einde van het kwartaal 431.300. Dat zijn er 14.600 meer dan in de zomermaanden, maar 3.000 minder dan eind 2018. Het sportaanbod Play Sports groeide wel door: +3 procent op jaarbasis tot 238.700 afnemers.

Voor dit jaar verwacht Telenet dat de winst (adjusted ebitda) met ongeveer 1 procent zal groeien, en de operationele vrije kasstroom met ongeveer 2 procent. De omzet zou dit jaar stabiel blijven.

