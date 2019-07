Het aandeel van Telenet noteert fors lager nadat telecomregulator BIPT heeft voorgesteld om de tarieven die Telenet aanrekent om gebruik te maken van zijn netwerk goedkoper te maken.

De telecom- en mediaregulatoren in België hebben vrijdagavond een voorstel op tafel gelegd met de nieuwe groothandelstarieven die concurrenten betalen om toegang te krijgen tot het kabelnetwerk. Het gaat om het netwerk van de operatoren Telenet, Brutélé en Nethys.

Onder meer operator Orange kijkt al langer uit naar de nieuwe prijzen, omdat het een 'internet only'-aanbod wil lanceren. Orange vindt de huidige toegangsprijzen te hoog.

Volgens twee voorbeelden die het BIPT meegeeft, zou een alternatieve operator voor alleen een internetaanbod minder moeten betalen aan de kabelaars voor toegang tot hun netwerk dan nu.

Het gaat bijvoorbeeld om een alternatieve operator die 80.000 klanten bedient met een bereik van 120 digitale kanalen waarvan de klanten gemiddeld 1,2 Mbps tijdens het piekuur verbruiken. In het geval van Telenet stelt de telecomoperator dan een tarief voor van 13,12 euro tegenover 20,29 euro nu.

Ook voor een aanbod met zowel internet als tv (15,63 euro tegenover 20,29 euro) liggen de prijzen in het tariefvoorstel lager dan nu. De prijzen die een alternatieve operator zou moeten betalen om via het kabelnetwerk alleen tv aan te bieden, liggen in de voorbeelden wel hoger (12,04 euro tegenover 8,92 euro) dan nu het geval is.

De precieze prijs die een operator zal moeten betalen om toegang te krijgen tot de kabel, hangt onder meer af van het aantal klanten, hun profiel, van de totale bandbreedte die tijdens het piekuur wordt gebruikt en van het aantal televisiekanalen, klinkt het.

Het tariefvoorstel werd uitgewerkt door het BIPT en de regionale mediaregulatoren (in Vlaanderen is dat de VRM). Het gaat voor alle duidelijkheid maar om een voorstel. De betrokkenen kunnen tot 6 september hun opmerkingen overmaken.

Het aandeel Telenet op Euronext Brussel noteert maandag fors lager in een reactie op het tariefvoorstel. Omstreeks 16 u uur staat het aandeel ruim 8 procent in de min tot 44,3 euro.