De beurswijsheid luidt dat beleggers moeten kopen als de kanonnen bulderen en verkopen als er klaroengeschal klinkt op de beurs. De beheerders van het fonds Contrarian Equities At Work proberen het geld van hun klanten volgens die wijsheid te beleggen.

"Om te kunnen kopen als de markt ongerust is, moet je heel goed je dossier kennen", zegt Ivan Nyssen, die samen met Filip Bruynooghe en Christophe Pirson het fonds Contrarian Equities At Work beheert. "Je moet een bedrijf ernstig bestuderen om te kunnen beoordelen of iets minder erg is dan de markt denkt. Tegendraads beleggen is geen stijl of geen mode. Het is een discipline." In 2019 boekte het fonds uit de stal van de onafhankelijke vermogensbeheerder Capitalatwork een winst van afgerond 38 procent. Sinds de oprichting in 1998 kan het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van meer dan 9 procent voorleggen. Nyssen was er vanaf de start bij. Hij is helemaal doordrongen van de discipline van het tegendraadse beleggen.

Vanwaar komt die tegendraadse beleggingsfilosofie? IVAN NYSSEN. "Mijn beleggingsvisie heb ik gehaald uit het boek Contrarian Investment Strategies van de Amerikaanse fondsbeheerder David Dreeman. Hij drong erop aan dat je op het laagste punt moet kopen, om het beste rendement te halen. De juiste waardering op een bedrijf kleven is de basis. Daarvoor moet je in de toekomst proberen te kijken, en dat is een van de moeilijkheden in ons metier. Je moet aandelen goedkoop kopen en je mag niet aarzelen aandelen opnieuw op te pikken als ze weer aantrekkelijk worden." Kunt u een voorbeeld geven van zo'n aankoop bij een kanonschot? NYSSEN. "Visa, de leverancier van betaaldiensten, is een aandeel dat ik al jaren volg, maar dat ik altijd een beetje te duur vond. In de lente van 2014 ging de koers plotseling 15 procent lager. De aanleiding was een verwoestende ebola-epidemie in West-Afrika. Die hield lelijk huis, met meer dan 11.000 doden, maar ze veroorzaakte geen wereldwijde instorting van het toerisme en de consumptie. We hebben toen Visa opgevist. Het aandeel was nog altijd niet goedkoop, maar toch een beetje minder duur. "Apple is een ander voorbeeld. De technologiereus verloor in 2008 ongeveer 65 procent van zijn waarde op de beurs. Het aandeel ging dubbel zo hard onderuit als de rest van de markt, terwijl het bedrijf een van de gezondste ondernemingen ter wereld was. We hebben toen een voorraadje Apple-aandelen ingeslagen. We hebben dat opnieuw gedaan, toen Steve Jobs van het toneel verdween en nog een keer op het dieptepunt van vorig jaar." Behalve Apple en Visa behoort ook de Franse bouwgroep Vinci tot de top tien van de grootste posities in het fonds. FILIP BRUYNOOGHE. "Vinci is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat verkeerd wordt begrepen door de markt. Constructie is goed voor ongeveer 80 procent van de omzet van die groep. Daarom kleeft de markt het etiket van bouwgroep op Vinci, met het cyclische karakter en de zwakke waardering die bij de sector hoort. Maar slechts 20 procent van de bedrijfskasstroom of ebitda komt van die bouwactiviteiten. De concessies van autosnelwegen, een andere activiteit van Vinci, maken ongeveer 20 procent van de omzet en 80 procent van de cashflow uit. Die laatste activiteit is helemaal niet zo cyclisch en goed voor bijna 70 procent van bedrijfskasstroom. Vinci heeft zijn activiteiten sterk gediversifieerd. Het bouwt en beheert ook luchthavens en is daarin een wereldspeler. Vinci nam onlangs nog een meerderheidsbelang in de Londense luchthaven Gatwick." Private equity is ook goed vertegenwoordigd in de portefeuille. NYSSEN. "Ook onze posities in Blackstone en Apollo zijn voorbeelden van tegendraadse beleggingen. Ze waren vorig jaar met winsten van 87 en 94 procent de kers op onze taart. Het zijn beide vermogensbeheerders, gespecialiseerd in private equity of niet-beursgenoteerde bedrijven. Wij denken dat die bedrijven door beleggers nog niet volledig naar waarde worden geschat, om technische redenen. Blackstone en Apollo zijn partnerschappen en kunnen daardoor niet worden opgenomen in beursindexen. Die zijn een grote motor voor de beursprestaties van bedrijven, omdat steeds meer beleggers in indexen beleggen in plaats van in individuele aandelen. Beide partnerschappen hebben begin 2019 aangekondigd dat ze overstappen naar een eenvoudigere vennootschapsstructuur." Twee derde van het fonds bestaat uit Amerikaanse bedrijven. Bedrijven uit de groeilanden maken slechts 8 procent van het fonds uit. Is dat niet te weinig? BRUYNOOGHE. "Als je berekent hoeveel omzet de bedrijven in onze portefeuille in de groeilanden halen, kom je uit op een heel ander cijfer. Op basis van de omzet investeren wij bijna 40 procent van onze middelen in de opkomende markten." NYSSEN. "Als je AB InBev koopt, koop je geen Belgisch en zelfs geen Europees bedrijf, maar een onderneming die wereldwijd actief is. Als je het Amerikaanse Las Vegas Sands in de portefeuille neemt, investeer je in 's werelds grootste uitbater van casino's, die wel het grootste deel van zijn winst in Macao realiseert. Behalve de Chinese e-commercereus Alibaba en het Chinese technologiebedrijf Tencent hebben we nog kleinere posities in de grootste Chinese verzekeraar, Ping An, en in de Chinese logistieke specialist JD.com." Zitten er behalve AB InBev nog Belgische namen in het fonds? NYSSEN. "Solvay. Het is geen uitblinker in ons fonds, maar we hebben het aandeel tegen gunstige voorwaarden kunnen kopen, toen de markt twijfelde aan de kernactiviteiten. Dát is tegendraads beleggen."