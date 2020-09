De prijzen worden pas aan de eindstreep uitgedeeld. Elke fondsbeheerder heeft weleens een slecht jaar, maar het is vooral van belang hoeveel vermogen hij op lange termijn opbouwt. We gingen na welke fondsen over de voorbije tien jaar de beste geloofsbrieven kunnen voorleggen.

We maakten een rangschikking van alle in België beschikbare beleggingsfondsen volgens hun gemiddelde jaarreturn over een periode van tien jaar. Acht van de hoogst gerangschikte twintig producten zijn grote technologiefondsen, beheerd door bekende vermogensbeheerders zoals Fidelity, BlackRock, JP Morgan Asset Management, Janus Henderson en Franklin Templeton. Morgan Stanley IF - US Growth behaalde een winst van gemiddeld 21,8 procent per jaar. Met participaties in de webwinkel Amazon en de videoconferencingtool Zoom stond het fonds klaar om na de uitbraak van de coronapandemie snel uit de startblokken te schieten. Andere bekende namen zijn Shopify (e-commerceplatform), Square (financiëledienstverlening), Twilio (communicatie), Spotify (streaming), Veeva (cloudcomputing voor farma- en biotechbedrijven), Okta (beveiliging) en DexCom (monitoring van diabetici). De waarde van de deelbewijzen steeg sinds Nieuwjaar met meer dan 75 procent, en toch is beheerder Dennis Lynch nog niet van plan winst te nemen op sommige participaties. Hij is er zich wel bewust van dat het bijna-monopolie van Amazon ter discussie staat. "Voor concurrenten is het moeilijk de markt te betreden en op te boksen tegen een reus als Amazon. Dat appreciëren beleggers in het bedrijf." Als de regelgever Amazon zou dwingen activiteiten stop te zetten of af te splitsen, zou dat de groei van Amazon fnuiken. Lynch is er gerust in dat hij in dat scenario wel andere groeiers zal vinden om de plek van Amazon in te nemen. De beheerder zoekt naar unieke bedrijfsprofielen, die hij voor meerdere jaren in de portefeuille wil houden. Hij leidt al meer dan twintig jaar een van de meest ervaren teams in de business en Morgan Stanley IF - US Growth behoort al tien jaar tot de top. Het nummer twee, Polar Capital Global Technology Fund, is gesloten voor nieuwe investeerders. In drie maanden was het beheerde vermogen met de helft gestegen door het grote succes bij beleggers. De portefeuille van het fonds is vrij klassiek samengesteld met aandelen zoals Microsoft, Paypal, Apple, Amazon, Tencent, Alibaba en Facebook. De meeste technologiefondsen die bovenaan in de ranglijst staan, richten zich op bedrijven die met 15 tot 20 procent groeien. De middelgrote bedrijven hebben vaak meer groeipotentieel dan de grootste bedrijven. Jonathan Curtis, de beheerder van Franklin Technology Fund, maakt zich niet zoveel zorgen over tijdelijke correcties van technologieaandelen. "De digitale transformatie van de economie was al voor de pandemie aan de gang, maar de economische crisis heeft voor een versnelling gezorgd. Beleggers zullen een premie blijven betalen aan bedrijven die hun winst en hun inkomsten snel doen groeien." "De komende vijf jaar zullen de veranderingen zich nog sneller voltrekken dan de voorbije vijf jaar", stelt Tony Kim, de beheerder van het BlackRock BGF World Technology Fund. "Die snelle verandering is een blijvende kracht, met de ontwikkeling en de toepassing van kunstmatige intelligentie." De dominantie van technologie komt ook tot uiting in beleggingsfondsen van een ander slag, zoals Invesco Global Consumer Trends. Het fonds belegt in bedrijven die actief zijn in e-commerce en videogames, zoals Activision Blizzard, Electronic Arts, CD Projekt, Nintendo en Capcom. Daarnaast staan diverse fondsen met een focus op gezondheidszorg hoog in de ranglijst. Hun recente prestaties zijn relatief teleurstellend, met een jaarlijkse winst van gemiddeld minder dan 5 procent in de voorbije vijf jaar. Ze hebben hun vermelding bij de beste fondsen te danken aan de uitzonderlijke prestaties tussen 2010 en 2015. Het is natuurlijk niet zeker dat de technologieaandelen hun krachttoer kunnen herhalen in de komende tien jaar. Veel zal afhangen van de welwillendheid van de regelgevers in Europa en de Verenigde Staten en van de investeringen in IT-infrastructuur.