Studenten grijpen de macht

Het leek erop dat de beleggers de afgelopen week alle brexitzorgen naast zich neerlegden, want de koersen van de belangrijkste aandelenbeurzen gingen omhoog. Daardoor ging de waarde van de portefeuilles van de spelers in de Beleggerscompetitie er flink op vooruit.

De score van de winnaar van de zevende week, de portefeuille driving, boekte een vooruitgang van 13,38 procent. Ook in de algemene rangschikking maakte die speler een flinke sprong voorwaarts. De deelnemers moesten deze week rekening houden met een bewogen internationale context. Conservatieven en Labour zaten in Londen samen om een uitweg uit de brexitimpasse te vinden, maar dat leverde nog geen akkoord op. De Labour-leider Jeremy Corbyn pleit voor een nieuw referendum. Het economische nieuws vanuit China was behoorlijk, maar de Amerikaanse president Donald Trump riep de Amerikaanse centrale bank, de Fed, op de rente te verlagen.

Studenten

Het opvallendste feit van de afgelopen week was de machtsgreep van de studenten in het algemene klassement. Aan de kop van de rangschikking staat de portefeuille JVDH35, die na zeven weken een vooruitgang van bijna 20 procent op zijn conto heeft staan. Net zoals zijn dichtste achtervolgers dankt hij die fraaie prestatie aan zijn portefeuille aandelen die volledig à la hausse is gericht. De grootste winst boekt hij op ArcelorMittal, Solvay en Volkswagen. Daarnaast heeft hij een turbo long op de Duitse DAX-index in portefeuille. Hij beheert zijn portefeuille heel dynamisch en heeft slechts 1 euro virtuele cash. Dat noemt men volledig belegd zijn.

De tweede in het klassement, NicoSolv, was de winnaar van het eerste weekklassement. Met bpost en de Nederlandse halfgeleider BESI heeft hij twee winnaars in portefeuille. Hij bezit voorts twee trackers met een hefboom op de Eurostoxx50-index en de waarde van zijn turbo long op de DAX-index is verdubbeld. RoyRijk, die vorige week al in de top vijf stond, maakt het studententrio rond. Hij is niet volledig belegd.

De winnaar van het weekklassement, driving, kocht alleen wat aandelen D'Ieteren bij, maar beschikt over een ijzersterke portefeuille. De grootste winsten boekt ze met autoproducenten en gerelateerde aandelen, zoals Continental, Daimler, Michelin, Peugeot, Renault, Volkswagen en Valeo.

Opnieuw uitstel

Aan de brexitsaga is nog geen einde gekomen. Normaal zou het Verenigd Koninkrijk op 12 april 2019 uit de Europese Unie stappen, maar het vraagt opnieuw uitstel. Op 10 april 2019 komen de lidstaten bij elkaar om daarover te beslissen. Wordt een nieuw uitstel geweigerd, dan hebben we een chaotische brexit met serieuze gevolgen voor de aandelenmarkten. Het vooruitzicht op een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China gaf de beurzen vleugels, maar de Chinezen zijn taaie onderhandelaars en het kan nog weken of maanden duren vooraleer het zover is. De hamvraag is of de beurzen de stijgende lijn kunnen doortrekken. Een onverwachte overname blijft eveneens mogelijk.

De Beleggerscompetitie loopt nog drie weken, tot vrijdag 26 april 2019. Wie zich nu nog inschrijft, komt meer dan waarschijnlijk niet meer in aanmerking om te zegevieren in het algemene klassement, maar een zege in de weekklassementen is wel nog mogelijk. Daaraan hangt een prijs van 1000 euro in effecten vast. Inschrijven kan via http://beleggerscompetitie.knack.be.