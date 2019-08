Strateeg Georgette Boele (ABN AMRO): 'De goudprijs gaat niet door het dak schieten'

De goudprijs steeg vorige week voor het eerst in zes jaar boven 1500 dollar per ounce. Georgette Boele, valutastrateeg van de bank ABN AMRO, vindt dat beleggers best niet euforisch worden. Het is hard gegaan voor het goud en na zo'n beweging valt een correctie niet uit te sluiten.

gouden staven

Is dit een belangrijke kaap? GEORGETTE BOELE. "Beleggers houden de ronde getallen in de gaten, maar het is geen record. In 2011 ging de prijs van het edelmetaal zelfs even boven 1900 dollar per ounce. Ik denk ook niet dat de goudprijs nog veel verder gaat doorschieten, omdat deze kaap genomen is."

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×