Steeds meer beleggingsfondsen zetten in op artificiële intelligentie

De nieuwe modewoorden in het land van de beleggingsfondsen zijn 'kunstmatige intelligentie'. Die intelligentie is moeilijk te definiëren, maar steeds meer aanwezig in ons dagelijkse leven.

© Getty Images

Voor Frédéric Fayolle, de beheerder van het fonds DWS Invest Artificial Intelligence, is artificiële intelligentie "een intelligentie die is geautomatiseerd door algoritmen die zichzelf creëren, die oplossingen biedt voor problemen die niet op een efficiënte manier door de menselijke intelligentie kunnen worden opgelost". Data vormen de basis voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en die worden geleverd op uiteenlopende manieren: bijvoorbeeld via bewakingscamera's, sensoren of surfgedrag.

...

