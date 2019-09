De totale portefeuille van beleggers die hun investeringen weghalen uit fossiele brandstoffen bedraagt nu al meer dan 11.000 miljard dollar. De zogenaamde 'divestment'-campagne wint aan snelheid, blijkt op een internationale top in Kaapstad.

De campagne probeert de strijd tegen de klimaatverandering te voeren via economische middelen: door beleggers op te roepen niet langer te investeren in olie, steenkool- en gasbedrijven. Die oproep krijgt steeds meer gehoor, blijkt uit nieuwe cijfers. De totale portefeuille van de 1.110 investeringsfondsen, banken, pensioenfondsen en non-profitinstellingen die zich achter de campagne scharen is gegroeid tot meer dan 11.000 miljard dollar. Dat is een groei met 22.000 procent ten opzichte van de 52 miljard dollar in 2014.

Opvallend is dat de groei aan snelheid wint: waar het bij het begin van de campagne nog twee jaar kostte om de eerste kaap van 2.000 miljard dollar aan portefeuilles te halen, werd de meest recente 2.000 miljard in amper zes maanden gevonden. Bovendien toont het cijfer enkel de beleggers die zich publiek achter de campagne scharen. Experten vermoeden dat de trend nog sterker is, omdat veel beleggers verkiezen om in stilte van koers te veranderen.

Apartheid

De cijfers werden voorgesteld op een wereldwijde top rond divestment in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. De keuze van Kaapstad als locatie is niet toevallig: de stad was een belangrijk centrum voor een gelijkaardige divestment-campagne in de jaren 1980, toen gericht tegen het Apartheidsregime in Zuid-Afrika.

'Ook de strijd tegen de klimaatverandering is een strijd voor de fundamentele mensenrechten', zei Kumi Naidoo, secretaris-generaal van Amnesty International, tijdens de opening van de top. 'Iedereen die te maken krijgt met toenemende droogte, sterkere orkanen of conflict ondervindt schade door toedoen van fossiele bedrijven. Zijn of haar recht op gezondheid, water, voedsel, behuizing en zelfs leven komt in het gedrang, en dat is ook de reden waarom Amnesty heeft beslist om te desinvesteren.'

Grootinvesteerders

Waar de campagne aanvankelijk vooral geleid werd door non-profitorganisaties, universiteiten en religieuze instellingen, zijn het inmiddels vooral grote institutionele investeerders die op de kar springen zoals fondsbeheerders, nationale pensioenfondsen en verzekeringsbedrijven die het leeuwendeel van de fondsen uitmaken.

In sommige gevallen doen ze dat onder druk van klimaatactivisten, maar divestment wordt ook steeds vaker gezien als een verstandige financiële strategie. Fossiele brandstoffen staan immers bloot aan aanzienlijke risico's naarmate de klimaatverandering zich doorzet.