De nieuwe staatsbon kan rekenen op een bescheiden succes. Op de eerste dag van de uitgifte werd iets meer dan 3,8 miljoen euro opgehaald. Dat is al bijna evenveel als bij de vorige uitgifte in 2019.

Het is voor het eerst in ruim drie jaar dat de schatkist opnieuw een staatsbon uitgeeft en dus beroep doet op de particuliere spaarder. Door de erg lage rentes en het geringe succes werd er al die tijd geen staatsbon meer op de markt gebracht.

De nieuwe staatsbons kennen een rente van 0,70 procent voor de vijfjarige bon, en van 1,30 procent voor die op tien jaar. De inschrijvingsperiode loopt van 24 mei tot en met 3 juni.

Bij het Agentschap van de Schuld zijn ze alvast tevreden met de opbrengst van 3,8 miljoen euro op de eerste dag. 'Dat komt overeen met de belangstelling die werd getoond. Er is toch een zekere respons', zegt directeur Jean Deboutte.

Een vaart zoals met de Leterme-bons in december 2011 zal het wel niet lopen. Toenmalig premier Yves Leterme had de Belgen toen opgeroepen om staatsbons te kopen. De schatkist haalde er een recordbedrag van 5,7 miljard mee op. De populairste bon, met een looptijd van vijf jaar, ging bij die uitgifte gepaard met een rentetarief van 4 procent.

