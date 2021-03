Onbekend is onbemind. Dat geldt ook op de beurs, waar tal van kleine bedrijven onder de radar van institutionele en particuliere beleggers blijven. In het segment van de zogenoemde smallcaps liggen veel kansen voor beleggers die er het huiswerk en het geduld voor kunnen opbrengen.

De S&P500, de Dow Jones, de Nasdaq of dichter bij huis de CAC40 in Frankrijk, de DAX in Duitsland en de Bel-20 in eigen land. In de hoofden van veel beleggers staan die beursindexen gelijk aan de hele aandelenbeurs. Als de Dow Jones of de S&P stijgt of daalt, is het alsof de hele Amerikaanse aandelenbeurs is gestegen of gedaald. Die bekende indexen bestaan enkel uit de grootste beursgenoteerde bedrijven in hun land. Daarbuiten ligt nog een heel universum van kleine beursgenoteerde bedrijven of smallcaps, die niet profiteren van de aandacht en het kapitaal dat naar de grote beursindexen vloeit. Maar die kleintjes zijn daarom niet minder interessant. In de S&P500 wegen Apple, Microsoft en Amazon het zwaarst, met respectievelijk 2200, 1800 en 1600 miljard dollar aan beurswaarde. Dat zijn beursgiganten. Helemaal onderaan in de lijst, op plaatsje 500, prijkt News Corp met een marktkapitalisatie van 13 miljard dollar. Dat is evenveel als het nummer zes van de Bel-20, de holding GBL van Albert Frère. Het kleinste bedrijf in de S&P500 is dus even groot als het nummer zes in de lijst van de grootste twintig Belgische beursbedrijven. Beurswaarde is relatief. De beurs is meer dan alleen de grote nationale indexen. Op Euronext Brussel noteren naast die grootste twintig nog 112 bedrijven. Op Euronext Parijs zijn dat er 394, boven op de grootste veertig van de CAC40. Verschillende ontwikkelingen verklaren hoe het komt dat die kleine beursgenoteerde bedrijven de laatste jaren onderbelicht zijn gebleven. "Er is een grote verschuiving geweest naar passief beleggen, waardoor veel beleggers vooral indexfondsen kopen. Zo is heel veel kapitaal gevloeid naar de grote beursbedrijven, die een groot deel van de indexen uitmaken", stelt Wouter Verlinden, die voor de Belgische vermogensbeheerder Value Square een smallcapsfonds beheert.Daarnaast heeft de Europese Beleggersrichtlijn MiFID II de banken en de makelaars verplicht hun aandelenresearch betalend te maken. "Dat heeft tot een concentratie geleid, waarbij tientallen analisten de grote beursbedrijven volgen en niemand nog de kleine bestudeert", gaat Verlinden verder. Die vergeten aandelen bieden potentieel, zegt ook John Olsen, beheerder van het M&G Positive Impact Fund. "Als je de tijd en de moeite neemt om die bedrijven beter te leren kennen, zie je daar kansen." Zo ziet ook Wouter Verlinden het. "Er zijn meer kleine dan grote beursbedrijven. En in Europa krijgen de smallcaps heel weinig aandacht, terwijl je in Noord- en Oost-Europa potentieel veel mooie groeiverhalen vindt", stelt hij. "Dat gebrek aan aandacht veroorzaakt inefficiënties op de markt van de smallcaps. Dat biedt kansen voor selectieve beleggers", meent James Ogilvy, fondsbeheerder bij Lazard Frères. Groei is de belangrijkste drijfveer om in smallcaps te investeren. "Je wilt natuurlijk smallcaps vinden die largecaps worden. Als twee van de tien aandelen in je portefeuille hun koers vertien- of vertwintigvoudigen, haal je een goed gemiddeld rendement", zegt John Olsen. "Met een largecap koop je een winnaar uit het verleden, met een smallcap een mogelijke winnaar van de toekomst", voegt Dirk Hoozemans eraan toe. Hij beheert het Pioneer Impact Fund bij Triodos Investment Management. Met kleine beursbedrijven kan een als belegger ook inspelen op innovatie en impact. In dat segment zitten veel bedrijven die heel gefocust zijn: ze zetten in op één product, markt of oplossing. Dat spoort innovatie aan. "De impact van zulke bedrijven is zuiverder. Je koopt je in een niche in. Ze zijn vaak ook beter te doorgronden en te volgen dan grote bedrijven", stelt John Olsen."Op het gebied van innovatie zijn grote beursbedrijven olietankers, die vaak moeilijk te keren zijn. Kleine bedrijven zijn slagvaardiger", vult Hoozemans aan. "Als je zulke pareltjes als eerste vindt, kun je profiteren van hun groeiende omzet en winst, en van de waardering die zal stijgen wanneer anderen het aandeel ontdekken", vertelt Alexander Lippert, portefeuillebeheerder bij het Duitse MainFirst. Behalve bij beloftevolle groeiers zit er ook veel potentieel bij smallcaps die sterk staan in een lokale markt of in een niche. Saaie bedrijven, noemt Olsen ze: "Dat zullen niet de volgende megabedrijven worden, maar het zijn daarom nog geen slechte investeringen. Er zijn veel onderbelichte bedrijven die gestaag met enkele procenten per jaar groeien, cash blijven uitspuwen en hun kapitaal goed aan het werk zetten. In tien jaar kunnen die veel opbrengen." Een bijkomende troef van die saaie smallcaps is dat hun waardering soms een pak lager ligt dan die van grote bedrijven of in de private-equitysector, aldus Wouter Verlinden. "Er is de laatste jaren veel geld naar private equity gevloeid, waardoor een groot aantal fondsen vecht voor een beperkt aantal deals. Dat drijft de waarderingen en de prijzen van die bedrijven op", legt hij uit. "Private equity heeft zo geld weggezogen van smallcaps op de beurs, terwijl het vaak om hetzelfde type bedrijven gaat. Alleen vind je ze tegenwoordig op de beurs vaak goedkoper." Beleggen is niet zonder risico en ook bij de smallcaps kom je valkuilen tegen. Inzetten op de mogelijke groei van kleine beursbedrijven heeft een keerzijde. "Met die strategie zet je in op bedrijven met nieuwe technologie en nieuwe bedrijfsmodellen. Die zullen niet allemaal even succesvol zijn. Sommige zullen aanslaan en groeien, andere zullen pas op de plaats maken en nog andere zullen gewoon verdwijnen", zegt John Olsen. "Je mag je in het begin niet te veel laten meeslepen door het verhaal dat een bedrijf vertelt. Je moet het onderliggende bedrijfsmodel zien te doorgronden."De focus van smallcaps houdt ook een risico in. "Een onverwachte wending kan een veel grotere impact hebben op de resultaten van een smallcap dan op een groot bedrijf met verschillende afdelingen en activiteiten", zegt James Ogilvy. Grote bedrijven hebben vaak een interne diversificatie, die minder risico's meebrengt. Een bijkomend gevaar van kleine beursbedrijven is het lage handelsvolume. "Een klein beetje nieuws kan grote koersbewegingen veroorzaken", stelt Dirk Hoozemans. Particuliere beleggers kunnen op twee manieren in smallcaps investeren: met een fonds of rechtstreeks. "Als je zelf in bedrijven wilt investeren, doe je dat het best in een sector waar je veel van kent en waar je specifieke inzichten in hebt. Dan kun je een beperkt deel van je portefeuille daaraan blootstellen", zegt John Olsen. Particuliere beleggers kunnen kleine beursbedrijven ook makkelijker benaderen dan grote multinationals. "Als je interesse toont in wat ze doen en je stelt ze slimme vragen, dan zul je vaak snel feedback krijgen van de verantwoordelijken voor investeerdersrelaties", weet Wouter Verlinden. De regels om een goede smallcapportefeuille uit te bouwen, zijn simpel, vertelt Dirk Hoozemans: "Leg niet al je eieren in hetzelfde mandje, doe je huiswerk en heb geduld. In een goed gespreide portefeuille horen ook smallcaps thuis. Voor het marktrendement koop je de grote bedrijven, voor de kers op de taart de smallcaps."