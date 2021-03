Op Wall Street maakten vorig jaar de Special Purpose Acquisition Companies of SPAC's furore. Die hype waait over naar Europa. Maar beleggers springen best selectief om met dit fenomeen.

We krijgen ook deze week nog heel wat Belgische jaarresultaten, maar die zullen de beleggers niet het meeste bezig houden. De aandacht van de financiële markten is verschoven naar de stijging van de lange rente, vooral in de Verenigde Staten. Fed-voorzitter Jerome Powell reageerde vorige week te laconiek op die rentestijging, zodat de Amerikaanse tienjaarsrente weer boven 1,50 procent staat. De herstellende Amerikaanse arbeidsmarkt, het nieuwe akkoord van het oliekartel OPEC en een aanval op de Saudische oliehaven Ras Tanura hebben de olieprijs (Brent) opgejaagd tot boven 70 dollar.

We krijgen ook deze week nog heel wat Belgische jaarresultaten, maar die zullen de beleggers niet het meeste bezig houden. De aandacht van de financiële markten is verschoven naar de stijging van de lange rente, vooral in de Verenigde Staten. Fed-voorzitter Jerome Powell reageerde vorige week te laconiek op die rentestijging, zodat de Amerikaanse tienjaarsrente weer boven 1,50 procent staat. De herstellende Amerikaanse arbeidsmarkt, het nieuwe akkoord van het oliekartel OPEC en een aanval op de Saudische oliehaven Ras Tanura hebben de olieprijs (Brent) opgejaagd tot boven 70 dollar.Deze week zal de Europese Centrale Bank (ECB) laten zien hoe ongerust ze al dan niet is over de stijgende lange rente. Daar lijkt geen eensgezindheid over te bestaan. De ene bankier wil de obligatie-aankopen optrekken (in het kader van PEPP), de andere wil nog afwachten. De ECB zal in elk geval nieuwe inflatie- en groeivooruitzichten publiceren. Zij kunnen misschien de beslissing van de ECB mee bepalen.De aandeelhouders kijken reikhalzend uit naar de jaarcijfers van bpost. Door de coronapandemie zou het vierde kwartaal geweldig geweest zijn. De post- en pakjesbezorger zou na moeilijke jaren weer met stevige resultaten kunnen uitpakken. Maar bpost is lang niet het enige bedrijf dat cijfers presenteert. Deze week weten ook hoe het gegaan is bij Atenor, Bois Sauvage, D'Ieteren op maandag, en bij bpost, Care Property Invest, Hyloris en Mithra Pharmaceuticals op dinsdag. Agfa-Gevaert en Balta komen op woensdag, gevolgd door Brederode, GBL en Keyware op donderdag en tot slot Unifiedpost op vrijdag.Op Wall Street maakten vorig jaar de Special Purpose Acquisition Companies of SPAC's furore. Die hype waait over naar Europa. Daarbij halen durfkapitalisten of bekende personen, sponsors genaamd, geld op bij beleggers, dat ze daarna investeren in een nog niet beursgenoteerd, beloftevol bedrijf. Op die manier krijgt dat laatste een beursnotering. De belegger weet vooraf niet om welk bedrijf het gaat. De sponsors geven normaliter wel aan in welke sector of welk type van bedrijf ze willen kopen met het verzamelde geld. In 2020 wisten bijna honderd SPAC's 33 miljard dollar op te halen. Richard Branson richtte bijvoorbeeld een SPAC op om het DNA-bedrijf 23andMenaar de beurs te brengen. Onlangs stapte ook de rijkste Europeaan, Bernard Arnault, mee met de rage door de SPAC Pegasus Europe naar Euronext Amsterdam te brengen. Hij wil er financiële bedrijven mee kopen. Net daarvoor was er op dezelfde Amsterdamse beurs de lancering van ESG Core Investments, een SPAC die duurzame ondernemingen wil kopen, het hipste thema van het moment in Europa. Normaliter is er een plan, maar niet altijd. Onlangs is op Wall Street een SPAC gelanceerd met de weinig specifieke naam Just Another Acquisition Company. Uit de begeleidende teksten blijkt dat de sponsors nog geen idee hebben waarin ze het opgehaalde kapitaal zullen beleggen.Dat is eerlijk, maar het roept wel vragen op. Want zelfs als er een specifiek doel wordt aangegeven, dan nog is de instap in een SPAC een akte van vertrouwen uitspreken in het team of de bekende persoon die het geld ophalen. Daarom worden SPAC's weleens blancochequebedrijven genoemd. Het vehikel bestaat al langer, maar kent pas sinds vorig jaar een steile opgang.Dat mag niet verbazen. We zien er een nieuwe aanwijzing in dat de stijgende beurstrend meer en meer matuur wordt. Zo'n product maakt geen kans om razend populair te worden op de bodem van de markt. De basisidee is nobel: toegang krijgen tot de lucratieve markt van nog niet-genoteerde, beloftevolle bedrijven. Maar net zoals bij beursintroducties daalt de kwaliteit naar verloop van tijd zienderogen, terwijl toch nog meer en gemakkelijk geld wordt opgehaald. Wees dus bijzonder selectief met dit fenomeen. Wie belegt in aandelen, tekent beter geen blanco cheque.