Ondanks de historisch lage rente blijft de spaarrekening een vastewaarde bij de Belg. Dat blijkt uit cijfers van Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC, Crelan en ING over 2021. Bij BNP Paribas Fortis (inclusief Fintro) stond op 31 december 2021 70,02 miljard euro op de spaarrekeningen, een stijging met 5 procent (3,33 miljard euro) in vergelijking met eind 2020. Een tendens die zich ook bij de andere banken aftekent.

Zo stond er bij KBC op 31 december 2021 zowat 53,79 miljard euro op de gereglementeerde spaarrekeningen, een stijging met 7,5 procent (3,75 miljard euro) in vergelijking met een jaar eerder. Bij Belfius stond er op de spaarrekeningen zowat 47,9 miljard euro op 31 december vorig jaar, een stijging met 6,5 procent (2,9 miljard euro) ten opzichte van een jaar eerder. Bij Crelan stond er op 31 december 2021 13,820 miljard euro op de spaarrekeningen, een toename met 5,31 procent (696,9 miljoen euro) in vergelijking met het jaar voordien.

ING is een uitzondering en boekte in 2021 een daling van 7 procent (2,67 miljard euro) ten opzichte van 2020. Bij ING stond op het einde van 2021 35,06 miljard euro op de spaarrekeningen.

Door de lage rente is het voor klanten minder aantrekkelijk om geld over te zetten van een betaalrekening naar een spaarrekening. Belfius stelt dan ook vast dat veel liquiditeiten op de betaalrekeningen van klanten blijven staan. De aangroei van de omloop op de betaalrekeningen was bij Belfius vorig jaar weer zeer uitgesproken, met 15 procent (in 2019 bedroeg de aangroei 17 procent, in 2020 26 procent).

Duurzaam beleggingsaanbod

KBC geeft ook aan dat klanten in toenemende mate de weg vinden naar het beleggingsaanbod. Een tendens die ook bij Crelan wordt aangestipt. Digitale toepassingen blijken daarbij volgens KBC te helpen om de beleggingsdrempel te overwinnen. Ook gespreid instappen met kleine bedragen maakt beleggen steeds toegankelijker, klinkt het. De interesse in termijnbeleggingen bleef door het aanhoudende lagerenteklimaat laag. Bij Crelan nam het aantal beleggingen met 30 procent toe, de toename in de fondsenproductie bedroeg zelfs 41 procent. Bij ING is de stijgende interesse in beleggen vooral zichtbaar in beleggingsfondsen, klinkt het

KBC ziet voorts de marktbeweging naar duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsfonden verder versnellen. Meer dan de helft van de Belgische beleggers bij KBC kiest vandaag voor zo'n fonds. De inleg in dergelijke fondsen is in twee jaar tijd verdrievoudigd bij KBC. In het derde kwartaal van vorig jaar kwam het cijfer uit op 22,2 miljard euro.

Ook Belfius meldt een duidelijk toegenomen vraag naar fondsen rond duurzame thema's zoals mobiliteit, het welzijn van kinderen, (gender)gelijkheid, klimaatveranderingen, welzijn en goede gezondheid. Deze demografische, economische, technologische en ecologische megatrends zorgen voor fundamentele verschuivingen in onze samenleving, klinkt het bij Belfius. Ook Crelan stipt de toegenomen vraag naar duurzame beleggingen aan.

