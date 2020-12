Inclusio, een Belgische vastgoedinvesteerder die inzet op betaalbare huurwoningen, heeft dinsdag 2,8 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven aan een prijs van 21,4 euro, alles samen goed voor 60 miljoen euro. De aandelen zullen vermoedelijk vanaf 10 december noteren op de beurs van Brussel.

De vraag naar de aandelen was groot: volgens Inclusio werd er 'aanzienlijk overingeschreven'. De beurswaarde van de vastgoedspeler bedraagt nu 153,8 miljoen euro.

Inclusio is eigenaar van 49 sites (waarvan 7 in ontwikkeling), bestaande uit 62 gebouwen met in totaal 898 woningen, sociale infrastructuur (een school, een kantoor, een opvangcentrum voor asielzoekers en een kleuterschool) en enkele commerciële eenheden. Eind augustus bedroeg de reële waarde van de vastgoedportefeuille 141 miljoen euro.

Lees ook: Inclusio is de eerste sociale vastgoedvennootschap die naar de beurs van Brussel trekt

De vraag naar de aandelen was groot: volgens Inclusio werd er 'aanzienlijk overingeschreven'. De beurswaarde van de vastgoedspeler bedraagt nu 153,8 miljoen euro. Inclusio is eigenaar van 49 sites (waarvan 7 in ontwikkeling), bestaande uit 62 gebouwen met in totaal 898 woningen, sociale infrastructuur (een school, een kantoor, een opvangcentrum voor asielzoekers en een kleuterschool) en enkele commerciële eenheden. Eind augustus bedroeg de reële waarde van de vastgoedportefeuille 141 miljoen euro.