Inclusio, een Belgische vastgoedinvesteerder die inzet op betaalbare huurwoningen, bevestigt de plannen om een beursgang te maken op Euronext Brussels. Met de IPO wil de vastgoedinvesteerder onder meer zijn verdere groei financieren. Inclusio wil 60 miljoen euro ophalen.

Inclusio vroeg onlangs een vergunning als een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) aan. Maandag kondigde de vastgoedinvesteerder in een persbericht ook de intentie aan voor een beursgang. Begin augustus raakte al bekend dat Inclusio zo'n IPO plant.

Inclusio is eigenaar van 49 sites (waarvan 7 in ontwikkeling), bestaande uit 62 gebouwen met in totaal 898 woningen, sociale infrastructuur (een school, een kantoor, een opvangcentrum voor asielzoekers en een kleuterschool) en enkele commerciële eenheden. Eind augustus bedroeg de reële waarde van de vastgoedportefeuille 141 miljoen euro.

'In de huidige marktomstandigheden merken we op dat de residentiële vastgoedsector zeer veerkrachtig is gebleken en nog steeds sterk in trek is. Aan de andere kant winnen 'zinvolle' beleggingen steeds meer aan belang', zegt huidig CEO Xavier Mertens. Hij blijft nog topman van Inclusio tot eind dit jaar. In januari volgt de huidige vice-CEO Marc Brisack hem dan op.

'Deze transactie biedt Inclusio een uitstekende toegang tot de kapitaalmarkten', zegt toekomstig CEO Brisack. 'Hierdoor kan ze haar groei verder financieren. Bovendien zal de beursnotering en het statuut van openbare GVV Inclusio een grotere zichtbaarheid geven als professionele en geloofwaardige speler voor al onze partners.'

De beursgang kan doorgaan als de marktomstandigheden dat toelaten en het statuut als GVV en het prospectus worden goedgekeurd.

