De komende weken kunnen nog turbulent zijn, maar de kansen op een ommekeer op de beurzen nemen toe en dan zullen de kleinere waarden het wellicht beter doen dan de rest. Zeker op termijn.

Door de uitbouw van de fondsenindustrie met een klemtoon op indexfondsen en de recentere forse opgang van indextrackers is een heel sterke focus op die 'grote' indexwaarden ontstaan en kwam de rest van de markt meer en meer in de verdrukking.

Daardoor kunnen de prestaties van die indexaandelen nog meer afwijken van de rest van de markt. Dat hebben we de afgelopen tijd ook wel gezien, zowel lokaal als internationaal. De indexaandelen trekken niet alleen meer aandacht naar zich toe, ze presteren de jongste jaren ook significant beter dan de rest.

Klein is niet meer fijn

Neem de Russell 2000-index, de meest gevolgde index op Wall Street voor de smallcaps, met 2000 bedrijven met een marktwaarde onder 1 miljard dollar. Die index presteerde in de voorbije vijf jaar maar zowat half zo goed als de bekende Standard&Poor's 500-index, symbool van de grote indexwaarden, met de 500 bedrijven met de grootste beurskapitalisatie op Wall Street. De return (koersstijging + dividenden) voor de Russell 2000 bleef steken op 36,3 procent, versus 62,4 procent voor de S&P500-index. Het grootste deel van die mindere prestatie ligt aan de zwakke performance over de afgelopen twaalf maanden. De S&P 500 haalt nog een positieve return van 3,1 procent, tegenover liefst -13,1 procent voor de Russell 2000. Kijken we enkel naar de prestatie sinds het jaarbegin, dan zien we een verschil van 7,25 procentpunt in het voordeel van de S&P 500 (18,4 versus 11,2%).

Ook in Brussel

Euronext Brussel bevestigt dat beeld. Hier vergeleken we de Bel-20-index met de Bel Small-index, de index van de kleinere beurskapitalisaties op de Brusselse beurs. Daar hebben de smallcaps wel langer standgehouden. Op vijf jaar doet de Bel Small-index het nog beter dan de Bel-20, met een return van 43,1 procent tegenover 34,6 procent voor de Bel-20. De Bel Small zette vooral een veel betere koersprestatie neer (22,4 versus 12,0%). Maar over het voorbije jaar zien we -12,6 procent return voor de Bel Small, tegenover -1 procent voor de Bel-20, en sinds begin dit jaar is het +2 procent tegenover +13,1 procent.

Extra herstelpotentieel

Particuliere beleggers beleggen minder structureel dan institutionele investeerders en laten zich meer door de stemming van het ogenblik beïnvloeden. Als smallcaps serieus minder presteren dan de bigcaps, dan wijst dat doorgaans op een sombere stemming bij de beleggers en het is een signaal dat de aandelenmarkten in de buurt van de bodem noteren. Zo staat de verhouding tussen de Russell 2000 en de S&P 500 met 0,51 op het laagste peil sinds het voorjaar van 2009, en nog iets lager dan begin 2016 (0,52). Het voorjaar 2009 en begin 2016 waren toch de aantrekkelijkste koopmomenten op Wall Street van het afgelopen decennium.

We geven dus een positieve draai aan dit verhaal. De komende weken kunnen nog turbulent zijn, maar de kansen op een ommekeer op de beurzen nemen toe en dan zullen de kleinere waarden het wellicht beter doen dan de rest. Zeker op termijn.