Nyxoah, een bedrijf uit Mont-Saint-Guibert dat een chip voor de behandeling van slaapapneu ontwikkelde, wil 60 miljoen euro ophalen op de beurs. Het is de tweede beursintroductie in 2020 op Euronext Brussel, na het farmaceutische bedrijf Hyloris.

Zeg geen biotech tegen medtech. Nyxoah ontwikkelt geen medicijnen, wel een medisch apparaat voor mensen met obstructieve slaapapneu. Dat is een aandoening die veroorzaakt wordt door het verslappen van de spieren in de keelholte tijdens het slapen, waardoor de luchtwegen worden afgesloten. Patiënten met slaapapneu hebben een verhoogd risico op beroertes, depressies, hart- en vaatziekte en mortaliteit."In alle bescheidenheid, wij zouden wij heel fier zijn om in medtech te doen wat argenx in biotech heeft gedaan", vat de CEO, Olivier Taelman, de ambities samen. Argenx heeft een medicijn ontwikkeld voor een ernstige spierziekte en veroverde dankzij een miljardendeal met Johnson & Johnson zelfs een plekje in de Bel-20, de index van de grootste twintig Belgische bedrijven. De lat ligt hoog."Maar voor alle duidelijkheid: Nyxoah is geen biotechnologiebedrijf", benadrukt Taelman. Het bedrijf heeft wel iets anders gemeen met argenx, want na een eerste notering op Euronext Brussel ambieert Nyxoah ook een tweede notering, op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Argenx en enkele andere Belgische biotechnologiebedrijven bewandelden datzelfde beurspad. Taelman vindt het wel logisch als Belgisch bedrijf eerst naar de Belgische beurs te trekken. De banken Degroof Petercam en Belfius begeleiden de beursgang.In tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij beursintroducties van medische bedrijven op Euronext Brussel, is er geen vast percentage van de aandelen gereserveerd voor kleine beleggers. "Wij zijn blij als er Belgische, particuliere beleggers intekenen op de aandelen, maar we mikken op een internationaal beleggerspubliek en een gezonde mix van kleine en grote beleggers. We zijn ook een internationaal bedrijf, met een hoofdkantoor in België en filialen in Israël, Australië en de Verenigde Staten", legt Taelman uit.Het bedrijf wil 60 miljoen euro ophalen. Daarvan is al 15 miljoen euro toegezegd door de bestaande aandeelhouders. Nyxoah, een samentrekking van het Griekse woord voor nacht (nyx) en het Hebreeuwse woord voor uil (oah), ontwikkelde een apparaat voor de neurostimulatie van patiënten met matige tot ernstige slaapapneu. In het logo van het bedrijf is een uil verwerkt. Die staat symbool voor een apparaat dat waakt over de goede nachtrust van de patiënten, van wie de ademhaling zonder dat apparaat verschillende keren per nacht secondenlang zou stilvallen.Het bedrijf werd opgericht door Robert Taub, die niet aan zijn proefstuk toe was. Taub stond mee aan de wieg van de farmabedrijven Octopharma en Omrix Biopharmaceuticals, dat later verkocht werd aan Johnson & Johnson. Taub is aandeelhouder van Nyxoah, samen met het durfkapitaalfonds Gilde Healthcare, de Waalse investeringsmaatschappij SRIW, de Australische marktleider in hoorapparaten Cochlear en het Amerikaanse ResMed, dat gespecialiseerd is in toestellen voor ademhalingsstoornissen. "Geen enkele grote aandeelhouder verkoopt zijn aandelen bij deze operatie", zegt Taelman.In Duitsland heeft Nyxoah sinds maart de goedkeuring en de terugbetaling van het apparaat al op zak. De eerste apparaten zijn er al verkocht, de eerste omzet is binnen. In de belangrijkste markt, de Verenigde Staten, staat het bedrijf nog aan de start van dat proces. "Een groot deel van het geld dat we ophalen bij de beursgang, dient om de onderzoeken te financieren die nodig zijn om voldoende bewijzen voor te leggen aan de Amerikaanse FDA. In juli heeft de FDA het licht op groen gezet om de onderzoeken op te zetten. Daar zullen we ongeveer 17 miljoen euro voor nodig hebben", stelt Taelman. "We verwachten pas in het tweede kwartaal van 2023 de terugbetaling van onze behandeling in de Verenigde Staten te verkrijgen."Ook in Europese landen, zoals Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, probeert Nyxoah van de lokale autoriteiten een goedkeuring voor terugbetaling te verkrijgen. Taelman: "We zullen ook de terugbetaling aanvragen in België, omdat we een Belgisch bedrijf zijn. Die goedkeuring verwachten we pas in het tweede kwartaal van 2023." De rest van het geld van de beursgang zal onder meer dienen om het bedrijf uit te breiden en om verder aan onderzoek en ontwikkeling te doen. Taelman: "Wij willen een platform ontwikkelen, waarmee de gezondheid van de patiënt vanop afstand kan worden opgevolgd en waar we diagnostische tools aan kunnen toevoegen. We starten ook met een productielijn in België, naast de huidige productielijn in Israël, om de risico's in de productie te spreiden.""We hebben wereldwijd slechts één concurrent, het Amerikaanse Inspire Medical Devices", legt Taelman uit. Het bedrijf schat de potentiële piekverkopen op 20 miljard dollar per jaar, als Nyxoah erin zou slagen de volledige markt in te palmen. "Een apparaat kost ongeveer 20.000 dollar. In de Verenigde Staten zijn er elk jaar 500.000 nieuwe patiënten die baat zouden hebben bij onze behandeling. In Australië en Europa samen zijn er ook elk jaar ongeveer 500.000 nieuwe patiënten. Zo komen wij op een potentieel van 20 miljard dollar", zegt Taelman.De technologie van Inspire Medical Devices is enigszins verouderd en verschilt dag en nacht van het Genio-systeem van Nyxoah. Bij Inspire Mecial Devices is het vertrekpunt een pacemaker die in de borst wordt ingeplant en van waaruit twee elektrische draden vertrekken: één naar de kin en één naar het ademhalingsstelsel. "Die operatie is invasief en duurt verscheidene uren, terwijl er voor onze chip slechts één incisie in de kin moet worden gemaakt en dat lukt in één uur", zegt Taelman.Taelman is ervan overtuigd dat het apparaat van Nyxoah ook op andere gebieden het apparaat van de concurrentie overtreft. "Wij stimuleren de tong bilateraal in plaats van unilateraal, wat tot betere resultaten leidt en minder energie vergt. Bovendien zit de batterij niet in het lichaam, waardoor de patiënt niet geopereerd hoeft te worden om de batterij te vervangen of de instellingen van het apparaat te wijzigen."