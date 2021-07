Shell gaat voor het einde van dit jaar voor 2 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Met het inkoopprogramma beloont het olie- en gasconcern zijn aandeelhouders. Doordat er na de inkoop minder stukken overblijven, stijgen de resterende aandelen namelijk in waarde en kan de winst per aandeel toenemen. Ook het dividend, een winstuitkering aan de aandeelhouders, wordt verhoogd.

Shell profiteerde de afgelopen periode van hogere olieprijzen. Daardoor steeg de winst van het Brits-Nederlandse bedrijf. Het contrast met het tweede kwartaal van vorig jaar is enorm. Toen werd een verlies geboekt van ruim 18 miljard dollar. Dat was voor het olieconcern het dieptepunt van de coronacrisis. Er was minder vraag naar olie en gas en de olieprijzen stortten tijdelijk in. Inmiddels is het beeld duidelijk veranderd.

De omzet van Shell verdubbelde op jaarbasis bijna, naar 60,5 miljard dollar. De aangepaste winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs), de belangrijkste winstgraadmeter voor het bedrijf, kwam in het afgelopen kwartaal uit op 2,6 miljard dollar.

Onder de streep boekte Shell verder een nettowinst van 3,4 miljard dollar. De productie van olie en gas was met bijna 3,3 miljoen vaten per dag wel iets lager dan de 3,5 miljoen vaten in het eerste kwartaal.

