Sébastien Verstraete van de vastgoedadviesgroep CBRE ziet een nieuwe tendens in de residentiële markt.

SÉBASTIEN VERSTRAETE. "Er is een grote vraag naar residentieel vastgoed, vooral nieuwe appartementen. En de mensen willen snel kopen. Wie voor eigen gebruik koopt, zoekt veelal een ruim appartement. Een terras is een must geworden. Velen willen ook een kantoor kunnen inrichten. Dus in plaats van te zoeken naar een appartement van 74 vierkante meter met een slaapkamer, willen ze een 80 vierkante meter met een slaapkamer en een klein kantoor." VERSTRAETE. "Daar is de vraag nauwelijks veranderd. Alles kan, op voorwaarde dat er een mogelijk brutorendement van minimaal 4 procent is." VERSTRAETE. "In België wordt dat nog te weinig gedaan. Voor bepaalde investeerders zijn er echter mooie kansen. Onze eerste deal dateert van vorig jaar, met de verkoop van 56 appartementen van Matexi's Green Life-project in Vorst aan een Duits investeringsfonds. Het brutorendement is 3,8 procent, zeer behoorlijk voor nieuwbouw." VERSTRAETE. "We proberen er een vaste activiteit van te maken. Veel beleggers zijn geïnteresseerd in zo'n diversificatie van hun portefeuille. De ontwikkelaars benaderen ons ook al ruim voor het verkrijgen van hun bouwvergunning, om te weten of hun project voldoet aan onze criteria." VERSTRAETE. "Veel Brusselse projecten interesseren ons. Ze moeten minstens 50 appartementen omvatten, dichtbij het openbaar vervoer liggen, minder dan 3500 euro per vierkante meter kosten en een mooie mix van studio's en appartementen bieden." VERSTRAETE. "Ze is veel gemakkelijker te beheren. En het risico is niet bijzonder groot, want dit soort investeerders heeft meestal meerdere van zulke projecten in portefeuille. De ontwikkelaar kan dan weer veel tijd uitsparen, terwijl zijn inkomsten min of meer dezelfde zijn." VERSTRAETE. "Er zijn te weinig nieuwe projecten. Daar komen problemen van."