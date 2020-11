Kredietbeoordelaar Standard & Poor's Global (S&P) wil marktonderzoeker IHS Markit overnemen voor 44 miljard dollar. Dat meldt een bron aan persbureau Bloomberg. Als de overname doorgaat worden twee van de grootste aanbieders van data op Wall Street samengevoegd.

S&P is een Amerikaanse kredietbeoordelaar, dataleverancier en meerderheidsaandeelhouder van de Dow Jones Indices. Het bekendste onderdeel van het bedrijf, de kredietfirma, beoordeelt bijvoorbeeld bedrijven en landen en geeft ratings. Die ratings geven onder meer een indicatie van de risico's op een lening.

Het Amerikaans-Britse IHS Markit analyseert gegevens en doet marktonderzoek. De onderneming ontstond in 2016 toen de informatiediensten van IHS met die van Markit werden gecombineerd. Sommige onderdelen van het bedrijf bestaan al sinds de 18e eeuw. IHS Markit was vrijdag na het sluiten van de beurs bijna 37 miljard dollar waard.

Eerder werd financieel dienstverlener en dataleverancier Refinitiv door het Britse beursbedrijf London Stock Exchange (LSE) overgenomen. Door die samenvoeging ontstond een van 's werelds grootste aanbieders van financiële data en analysemiddelen. LSE is naast uitbater van de Londense beurs al leverancier van beursinformatie, en daar komen door de transactie tal van andere informatiesystemen bij. Refinitiv is de voormalige datatak van Thomson Reuters. In 2018 werd het bedrijf afgescheiden.

