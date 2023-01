Recessies zijn moeilijk voor beleggers om op in te spelen. Strategen en analisten leggen uit hoe ze hun portefeuilles er toch tegen kunnen wapenen. "In een gebalanceerde portefeuille is het zaak de recessieklap te beperken, om de grootste risico's af te dekken, zonder achteraf de remonte te missen", stelt Dirk Thiels van KBC Asset Management.