De Belgische schatkist heeft 20,6 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van staatsbons op 4 september. Dat heeft het Federaal Agentschap van de Schuld maandag bekendgemaakt. Dat is ongeveer de helft van het bedrag van de vorige uitgifte drie maanden geleden, toen er voor het eerst in ruim drie jaar weer staatsbons werden uitgegeven.

Geïnteresseerden hadden voor deze ronde staatsbons de keuze uit drie looptijden. De staatsbons op tien jaar (met een brutorentevoet van 1,70 procent) waren het populairst: er werd voor ruim 8,7 miljoen euro op ingeschreven. De staatsbons op 5 jaar (rentevoet van 1,05 procent) leverden 8 miljoen euro op, die op 8 jaar (1,40 procent) waren goed voor 3,8 miljoen euro.

De vorige uitgifte van staatsbons, in juni, bracht bijna 40 miljoen euro op. Dat was toen de eerste uitgifte in ruim drie jaar: door erg lage rentes was het product een tijd in de koelkast gestoken. Het was ook het beste resultaat in tien jaar.

Begin december worden er normaal gezien opnieuw staatsbons op de markt gebracht.

