De Amerikaanse aandelenhandelaar Robinhood wil met zijn beursgang tot 2,3 miljard dollar (zowat 2,0 miljard euro) ophalen. Dat heeft Robinhood maandag bekendgemaakt. Het bedrijf wil zowat 55 miljoen aandelen uitgeven binnen een prijsvork van 38 tot 42 dollar per aandeel. Robinhood streeft naar een totale waardering van 35 miljard dollar.

Robinhood wil zowat 55 miljoen aandelen uitgeven binnen een prijsvork van 38 tot 42 dollar per aandeel en streeft naar een totale waardering van 35 miljard dollar. Het aandeel zal op de New Yorkse technologiebeurs Nasdaq noteren onder de ticker 'HOOD'.

Het bedrijf kende vorig jaar meer dan een verdubbeling van zijn aantal gebruikers. Momenteel zijn het er zowat 22,5 miljoen. Het bedrijf geldt met zijn makkelijk te bedienen app voor de handel in aandelen, opties en cryptomunten als wegbereider voor een jonge generatie beleggers op de Amerikaanse financiële markten.

Het bedrijfsmodel van Robinhood is evenwel omstreden. De broker rekent gebruikers geen kosten aan, maar verdient geld met het bemiddelen bij hun transacties. Critici beschuldigen Robinhood ervan klanten aan te moedigen tot veel en riskant handelen, net zoals gokbedrijven. Het bedrijf van zijn kant zegt dat het met zijn bedrijfsmodel de financiële markt wil 'democratiseren'.

