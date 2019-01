Rendement begint waar de kosten stoppen

De komende maanden krijgen de beleggers voor het eerst gedetailleerde kostenoverzichten van de banken en de beursmakelaars. De Europese beleggersrichtlijn MiFID II bepaalt dat de kosten in procenten en in centen weergegeven moeten worden. De instellingen moeten voortaan ook de kosten uitsplitsen. Hoeveel hebben ze hun klanten in 2018 aangerekend voor beleggingsadvies, en hoeveel voor transacties? Hoeveel krijgen de banken van de fabrikanten of de beheerders van financiële producten om die producten in de portefeuilles van hun klanten te stoppen?

