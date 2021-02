De zilverprijs op de financiële markten is flink gestegen. Dat komt door een oproep van kleine beleggers op het internetforum Reddit om de zilverprijs te stuwen. Daarmee lijkt de gekte van afgelopen week rond beleggersacties op dat platform een nieuwe wending te nemen.

Sommige zogeheten zilverfutures op handelsplatform Comex, een belangrijke graadmeter voor de zilverprijs, schoten maandag bijna 9 procent omhoog naar 29,25 dollar per troy ounce, oftewel 31,1 gram. Voor de zilverprijs gaat dat om een flinke toename. Eerder gingen de kleine beleggers via Reddit al de strijd aan met grote beleggingsfondsen, door de beurskoersen van gamewinkel GameStop en bioscoopketen AMC tot ongekende hoogte te duwen. Zo willen de Reddit-beleggers een statement maken tegen grote professionele beleggers die speculeren op een koersdaling. Door de koersexplosies worden deze zogeheten shortsellers opgezadeld met zware verliezen. De eerste oproepen om de zilverprijs te stuwen dateerden overigens al van halverwege vorige week. Vervolgens duurde het enkele dagen voordat de zilverfutures een fikse koerswending lieten zien. Of de zilverprijs net zoveel beïnvloed kan worden als de aandelenkoersen, valt nog te bezien. Volgens kenners zit de zilvermarkt toch net iets anders in elkaar. Ook zouden er binnen de groep van Reddit-beleggers al geluiden zijn om de focus weer te verleggen.