Het coronajaar heeft geleid tot een recordaantal transacties op de beurs van Brussel, zo blijkt uit het jaaroverzicht dat Euronext Brussel dinsdag publiceerde. Vooral in maart, toen de aandelenkoersen in elkaar stuikten als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus, was er erg veel handel.

Het gemiddeld aantal beurstransacties lag in 2020 op 85.419 per dag. Het vorige record dateert van 2018, toen er gemiddeld 77.223 transacties per dag werden genoteerd. 2019 was dan weer een relatief kalm jaar, met gemiddeld slechts 65.749 transacties.

Vooral maart was exceptioneel, toen er dagelijks voor meer dan 32,9 miljoen euro werd verhandeld. In dezelfde maand het jaar voordien was dat slechts 19 miljoen euro. Vooral de aandelen van UCB (+40 procent meer omzet), Argenx (+55 procent) en GBL (+24 procent) werden druk verhandeld. Omgekeerd was er minder handel in Colruyt (-20 procent), AB InBev (-18 procent) en Umicore (-15 procent). Ook voor de handel in aandelenopties (+50 pct) en voor nieuwe obligatie-uitgiftes was 2020 een topjaar.

Lees verder onder de video

Eerder raakte al bekend dat het vooral particuliere beleggers waren die opnieuw de weg naar de beurs hebben gevonden. Daarbij ook een pak jongeren.

Maar qua financiële prestaties was 2020 geen topjaar voor de Brusselse beurs. De sterindex Bel20 eindigde uiteindelijk 8,5 procent lager. 'Het jaar was nochtans redelijk goed begonnen, maar in maart kwam er een correctie van meer dan 40 procent', aldus topman Vincent Van Dessel. Op de langere termijn, tegenover crisisjaar 2008 bijvoorbeeld, staat de Bel20 wel nog garant voor winst.

De totale marktkapitalisatie daalde van 335 miljard euro in 2019 tot 303 miljard euro eind vorig jaar. Een aantal zwaargewichten zoals AB InBev (-21,5 procent) en KBC (-14,5 procent) verloren fors in waarde, terwijl anderen zoals Argenx (+86 procent) en Sofina (+43 procent) hun marktwaarde flink zagen toenemen.

Euronext Brussel kreeg er in 2020 vier nieuwe aandelen bij (Hyloris Pharma, Nyxoah, Unified Post en Inclusio), terwijl er evenveel aandelen verdwenen (Sabca, Europublidis, Envipco, Curetis). In 2021 staan er nog een aantal mogelijke exits gepland (Orange Belgium, Zenitel ...), maar tegelijk hoopt Euronext ook enkele nieuwkomers te verwelkomen.

Al pleitte Van Dessel er dinsdag wel voor om de beurs aantrekkelijker te maken voor familiebedrijven. De idee van PS-voorzitter Paul Magnette om effectenrekeningen progressief te belasten, schoot de Euronext-topman dan weer af.

