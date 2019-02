Recht om vergeten te worden door verzekeraars gestemd in Commissie

Wie ooit ziek was of kampt met een aandoening die eigenlijk onder controle is, betaalt nu vaak hogere premies bij het afsluiten van een schuldsaldo- of gezondheidsverzekering. De verzekeraar gaat ervan uit dat de betrokkene een verhoogd risico loopt, wat niet altijd het geval is. Bovendien loopt de extra premie soms op tot acht keer het normale bedrag.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) kondigde vorig jaar al aan om het 'recht om vergeten te worden' op te nemen in de verzekeringswetgeving. Omdat de regering intussen in lopende zaken is gegaan, heeft CD&V-Kamerlid Griet Smaers een wetsvoorstel ingediend gebaseerd op het ontwerp van Peeters. Dat is dinsdagmiddag goedgekeurd in de Commissie Bedrijfsleven van de Kamer.

Concreet wordt er een uitzondering opgenomen in het verzekeringsrecht. Iemand die een schuldsaldoverzekering wil aangaan, moet nog wel de medische antecedenten meedelen, maar de verzekeraar mag ze niet in acht nemen om de huidige gezondheidstoestand te bepalen. Voorwaarde is dat iemand al tien jaar genezen verklaard moet zijn van de aandoening.