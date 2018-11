Rapport: duurzaam beleggen zit in de lift, duurzaam sparen opnieuw minder populair

Sinds 2013 is het volume van duurzame beleggingen in Vlaanderen gestegen van 7,7 miljard euro naar 24,1 miljard euro eind 2017. Over dezelfde periode steeg ook de MVI-index, de verhouding tussen het volume aan duurzaam belegd vermogen ten opzicht van het totaal belegde vermogen in beleggingsfondsen, naar een recordhoogte van 12,38 procent. Ook het aanbod van duurzame beleggingsproducten nam vorig jaar toe. Het gaat om een stijging van 267 aangeboden producten in 2016 tot 364 in 2017.

Vooral duurzame investeringen die aansluiten bij de visies een waarden van de investeerders zijn populair. Zo komen klimaatvriendelijke investeringen, beleggingen in Sustainable Development Goals en impactbeleggingen naar de voorgrond.

Sparen

Het solidair en duurzaam sparen daalt dan weer al voor het derde jaar op rij. Met een spaarvolume van net boven 3 miljard euro in 2017 gaat het om een daling van iets minder dan 100 miljoen euro tegenover 2016. In 2014 was er nog een recordniveau van 3,7 miljard euro. Aangezien de Belgen samen wel meer sparen, daalt het duurzaam gehalte van het totale spaarvolume ook. Van 1,08 procent in 2016 naar 1,04 procent in 2017.

In 2018 werd het eerste duurzame pensioenspaarfonds gelanceerd en had de Europese Commissie haar strategie klaar om duurzame ontwikkeling en financiering te ondersteunen.

Meer informatie vindt u in het volledige rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij, de Universiteit Antwerpen en Forum Ethibel.