Vastgoedbeheerder Quality Real Estate Services (Quares) richt een nieuw fonds op. Dat wil de komende acht jaar minstens 900 appartementen kopen om ze te verhuren. Zowel institutionele als private investeerders kunnen participeren. De minimuminleg bedraagt 100.000 euro.

Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

'We mikken op appartementen met een of twee slaapkamers op locaties die hoogstens 15 minuten wandelen verwijderd zijn van de voornaamste voorzieningen zoals winkels, scholen, sportfaciliteiten en horeca', zegt topvrouw Siham Rahmuni van Quares . 'We willen daarmee inspelen op de verdunning van de gezinnen. In 2030 zal naar verwachting één op de drie huishoudens een éénpersoonshuishouden zijn. Die mensen gaan ook vaker huren.'

Volgens Rahmuni staan we aan het begin van een trend naar meer verhuringen. 'In grote steden huurt vandaag al ongeveer vier op de tien inwoners, in de binnenstad is dat zelfs meer dan de helft. Vastgoed is voor veel mensen te duur geworden om nog zelf te kopen. Bovendien verkiezen velen nu meer flexibiliteit, onder meer omdat ze sneller veranderen van job dan vroeger. Dan is het handig om niet vast te zitten aan een gebouw.'

Duurzaam

Zelf vastgoedprojecten ontwikkelen, doet Quares niet. 'We kopen alleen vastgoed dat nieuw of gerenoveerd is en duurzaam is. Zeker met de huidige energierekeningen is dat belangrijk.' Quares rekent erop om de komende acht jaar voor 317 miljoen euro te investeren. Een eerste project in Mechelen is reeds concreet. Andere aankopen zullen over heel België worden gespreid in steden en gemeenten met een sterke groei van de bevolking en een groei van het aantal alleenstaanden.

