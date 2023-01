Proximus kondigde maandag strategische vernieuwingen aan. De vraag is of het voldoende zal zijn om het koersverlies van de afgelopen vijf jaar te keren.

Telecomspeler Proximus kondigde maandag een strategische ommezwaai aan. Het wil zijn winstgevendheid opkrikken, de investeringen opdrijven en het dividend verlagen.

Al die toekomstplannen ten spijt hebben beleggers de afgelopen vijf jaar niet veel plezier beleefd aan de koers van het Proximus-aandeel. In vergelijking met de Stoxx Europe 600 Telecom-index deed de Belgische telecomspeler het 37 procent slechter.

Onder de sterkste stijgers zitten vooral spelers gespecialiseerd in telecominfrastructuur. Proximus was over de afgelopen vijf jaar de op twee na slechtste belegging.

