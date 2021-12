Proximus brengt zijn Amerikaanse dochter TeleSign aan een waardering van 1,3 miljard dollar naar de beurs in New York. De Belgische telecomgroep zal daarbij 487 miljoen dollar ophalen, zo laat het bedrijf donderdagavond weten.

TeleSign biedt beveiligingsdiensten zoals tweefactorauthenticatie aan aan internetbedrijven. Onder meer TikTok-ontwikkelaar ByteDance, onlinetelefoondienst Skype en computerspelbedrijf EA zijn klanten van TeleSign. Proximus nam het Amerikaanse technologiebedrijf in 2017 over voor 230 miljoen dollar via dochter BICS, dat wereldwijd diensten rond spraak- en datatransmissie aan telecomoperatoren levert.

Begin december liet Proximus al weten dat het een beursgang van TeleSign onderzocht. Nu is de kogel door de kerk: TeleSign trekt naar de Nasdaq in New York. Dat gebeurt via een fusie met een zogenaamde SPAC of blancochequebedrijf, een lege schelp die op de beurs wordt geplaatst om nadien met andere bedrijven te versmelten om ze snel naar de beurs te halen. Het gaat om North Atlantic Acquisition Corporation (NAAC).

'Volledige waarde ontsluiten'

De deal met NAAC waardeert TeleSign op 1,3 miljard dollar (1,15 miljard euro). In totaal haalt Proximus 487 miljoen dollar (430 miljoen euro) op. Daarvan komt tot 379,6 miljoen dollar van NAAC en 107,5 miljoen van een toegezegde investering van de federale participatie- en investeringsmaatschappij FPIM, Finance Brussels en 'een groep van Belgische investeerders'. Met de beursgang wil Proximus 'de volledige waarde van TeleSign ontsluiten'. 'Met de transactie van vandaag wil TeleSign zijn investeringstempo opdrijven en zijn verdere groei financieren, met de bedoeling zijn positie als aanbieder van digitale identiteitsdiensten verder te versterken en zijn internationale organisatie uit te breiden', zegt de Belgische telecomgroep.

TeleSign verwacht dit jaar een omzet van 391 miljoen dollar te boeken. Tegen 2026 mikt het bedrijf op 1,1 miljard dollar aan inkomsten. Na afloop van de beursgang zal Proximus 66,5 procent van TeleSign in handen hebben. De groep benadrukt dat ze van plan is om "op lange termijn" een meerderheidsbelang te behouden. Volgens Proximus zal de deal in het tweede kwartaal van 2022 rond zijn. Met name de Amerikaanse beurswaakhond SEC en de aandeelhouders van NAAC moeten nog hun goedkeuring geven.

