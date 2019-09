De tech-holding Prosus maakte een spectaculair debuut op Euronext Amsterdan. De koers sprong meteen na de opening zo'n 30 procent hoger tegenover de introductieprijs van 58,7 euro per aandeel. De beurswaarde kwam zo in de buurt van 125 miljard euro.

Prosus is de grootste beursintroductie in jaren op de Europese aandelenmarkten. Prosus moet in beurswaarde op Euronext Amsterdam alleen nog Royal Dutch Shell en Unilever voor laten gaan.

...